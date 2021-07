https://cz.sputniknews.com/20210726/prvni-medaile-v-tokiu-kanoista-rohan-vybojoval-stribro-15266137.html

První medaile v Tokiu! Kanoista Rohan vybojoval stříbro

První medaile v Tokiu! Kanoista Rohan vybojoval stříbro

Dvacetišestiletý Lukáš Rohan závodí v kategorii C1. V Tokiu zajel skvělou finálovou jízdu a i přes jeden šťouch a dvousekundovou penalizaci vybojoval stříbrnou medaili. Navazuje tak na svého otce Jiřího, který na olympijských hrách získal dokonce dvě stříbrné medaile.Na vítězného Slovince Benjamina Savšeka ztratil téměř čtyři sekundy. Třetí skončil Němec Sideris Tasiadis.Rohan do finále postoupil čtvrtým místem v semifinále. Ve finále sice nezopakoval čistou jízdu, ale i s dvousekundovou penalizací získal stříbrnou medaili. Na Slovince ztratil 3,71 sekundy.Český kanoista byl po projetí cílem na průběžném druhém místě, musel tedy čekat na výsledky ostatních závodníků. První trojice ze semifinále však své jízdy pokazila a český závodník se mohl radovat ze stříbrné medaile.Problémy plážových volejbalistůOndřej Perušič byl po příletu do Tokia pozitivně testován na koronavirus a musel do izolace. Český pár nestihne pondělní zápas, nyní vyšlo najevo, že si česká dvojice možná nezahraje ani ve čtvrtek, protože Perušič má stále pozitivní testy na koronavirus. Dle nových zpráv dotyčným bohužel hrozí, že do soutěže v Tokiu vůbec nezasáhnou. Perušič, u něhož se nákaza prokázala minulou neděli,totiž potřebuje pro ukončení izolace dva negativní testy.Beachvolejbalisté však nejsou jediní Češi, kteří na olympiádě přišli osvé starty kvůli pozitivnímu testu na covid-19. Jako další zmiňme například cyklistu Michala Schlegela, stolního tenistu Pavla Širučka a plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou, která měla hrát s Barborou Hermannovou.

