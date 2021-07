https://cz.sputniknews.com/20210726/rakousko-posili-ochranu-hranic-kvuli-selhani-azylove-politiky-eu-tamni-zeleni-se-zacali-bourit-15271963.html

Rakousko posílí ochranu hranic kvůli selhání azylové politiky EU. Tamní Zelení se začali bouřit

Rakousko posílí ochranu hranic kvůli selhání azylové politiky EU. Tamní Zelení se začali bouřit

26.07.2021

2021-07-26T20:24+0200

2021-07-26T20:24+0200

2021-07-26T20:24+0200

Jak poznamenává David, situace s nelegální migrací se vyostřila v souvislosti s odchodem vojsk NATO z Afghánistánu. „Do 18. července je zaznamenáno 15 768 pokusů o ilegální přechod státní hranice, loni to za celý rok bylo 21 700, dle údajů ministra Nehammera. Letos bylo také zatčeno 200 pašeráků lidí,“ uvedl David.Rakouský ministr vnitra začal svůj projev na tiskové konferenci prohlášením o tom, že Evropský azylový systém ztroskotal, protože vnější ochrana unijních hranic nefunguje.Příklad Rakouska, ale i Litvy, podle něj ukazuje, že Evropská komise aktivně brání Litvě v ochraně hranic tím, že poskytne pomoc pouze na přijímací tábory pro migranty, nikoli na ochranu. Nehammer zdůraznil, že bez toho, že mají k dispozici rakouskou armádu, tedy Bundesheer, byli by v mimořádně těžké situaci. „Dáváme jasný signál, že se situaci nepoddáme, ale budeme se aktivně bránit,“ dodal Nehammer s tím, že Rakousku nyní hledá spojence, kteří mu pomohou změnit promigrační politiku Evropské komise.Jak poznamenává David, Rakousko jako jedna ze zemí s nejvyšším životním standardem je dnes po Německu a Švédsku třetí nejzatíženější zemí, co se migrace týče. Rakousko tak rozhodlo poslat na hranici s Maďarskem celkem 400 vojáků, kteří pro flexibilní zásah proti pašerákům vytvoří mobilní základnu.„Ti lidé procházejí deseti bezpečnými zeměmi na cestě do Rakouska. Nejsou to tedy uprchlíci, ale migranti,“ řekl Nehammer jasně. David tu podotýká, že Rakousko má bojeschopnou armádu hlavně díky tomu, že není členem NATO a tudíž ji nemuselo redukovat na žoldnéřský expediční sbor.Ochrana klimatu je přece důležitějšíČeský europoslanec pak upozornil na takový problém, že najít dotyčné shrnutí obsahu tiskové konference v médiích, ať už českých nebo rakouských, nebylo snadné. Rakušané si totiž moc nevšímají situace na vlastních hranicích a ostrých slov ministra vnitra na adresu komise.Europoslanec predikuje, že Zelení „vystřelí ze zelené Aurory“ a budou opět živit vášně ohledně neschopnosti vlády.„Ochrana klimatu je přece důležitější než ochrana hranic, a kdo nesouhlasí, je fašoun,“ shrnul David.

