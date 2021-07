https://cz.sputniknews.com/20210726/ruske-statni-urady-zablokovaly-webove-stranky-alexeje-navalneho-15271378.html

Ruské státní úřady zablokovaly webové stránky Alexeje Navalného

Federální služba pro dohled v oblasti komunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace omezila přístup k webovým... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že právním podkladem pro rozhodnutí Federální služby pro dohled v oblasti komunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků RF (Roskomnadzor) zablokovat webové stránky ruského blogera a opozičníka Alexeje Navalného navalny.com je paragraf 15.3 zákona o informacích, informačních technologií a ochraně informací.Podle daného paragrafu přístup k webové stránce může být omezen, jestli obsah této stránky zahrnuje výzvy k hromadným nepokojům, extremistické činnosti, účasti v hromadných akcích organizovaných s porušením stanovených pravidel.Uvádí se, že kromě výše uvedených stránek byly také zablokovány další webové portály spojené s činností Alexeje Navalného anebo jeho partnerů. Mezi nimi jsou například stránky tzv. Fondu boje s korupcí, který byl na začátku letošního června rozhodnutím soudu prohlášen za extremistickou organizaci.Nesrovnalosti ve zprávě OPCW o údajné otravě NavalnéhoPřipomeňme, že ve zprávě Organizace pro zákaz chemických zbraní prezentované na 97. zasedání výkonné rady OPCW bylo uvedená informace o její roli v loňském incidentu, při kterém se zdravotní stav Navalného dramaticky zhoršil v letadle nad Sibiří.V dokumentu stojí, že sekretariát 20. srpna na žádost Německa „nasadil tým, aby zajistil technickou podporu“ v souvislosti s otravou „ruského občana“. Jenže právě v tento den Navalnyj letěl z ruského města Tomsk do Moskvy. Během tohoto letu se mu udělalo špatně a letadlo nouzově přistálo v Omsku, kde se ruského opozičníka ujali místní zdravotníci, kteří ho převezli do nemocnice.Moskva nevěří, že to byla obyčejná chyba technického sekretariátu OPCW, který ve zprávě o incidentu s Alexejem Navalným uvedl, že přímo v den incidentu s Rusem byli do Německa vysláni experti, ačkoli dříve byla uvedena jiná data, prohlásila následně mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová.

