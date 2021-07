https://cz.sputniknews.com/20210726/sefkuchar-odhalil-tri-vychytavky-s-kurecim-masem-bez-nichz-nebudete-moci-zit-zmeni-vam-zivot-15273435.html

Šéfkuchař odhalil tři vychytávky s kuřecím masem, bez nichž nebudete moci žít. Změní vám život

Šéfkuchař odhalil tři vychytávky s kuřecím masem, bez nichž nebudete moci žít. Změní vám život

Oblíbený uživatel TikToku a bývalý šéfkuchař si vysloužil velké množství sledujících na svém účtu, a to díky postování zajímavých receptů a vychytávek v... 26.07.2021

2021-07-26T17:31+0200

2021-07-26T17:31+0200

2021-07-26T17:31+0200

V jednom z videí publikovaných na TikToku se šéfkuchař, který se na sociální síti jmenuje stejně jako jeho podnik – Stove Garden, nejprve podělil o to, že i když rád v kuchyni používá prkénka ze dřeva, jeho oblíbencem je spíše to plastové.1. Plastové prkénko na krájení? Ano!Dotyčný však uvedl, že jeho oblíbená plastová prkénka mohou mít přece jen jednu vadu. I to ale dokázal vyřešit!2. Naklepávání masaTo však z jeho doporučení nebylo vše. Určitě znáte ten nepříjemný pocit, kdy naklepáváte maso a jste celí špinaví. A nejen vy – ale i palička na maso. I tomu už je ale konec. Známý šéfkuchař totiž přišel na jednu vychytávku!3. Obalování masaV neposlední řadě ve videu upozornil, že pokud lidé připravují řízky, měli by se vyvarovat jedné chybě. Někteří totiž při obalování masa zapomínají na mouku, což je velká chyba.Dodal, že je dobré maso nejprve obalit v mouce a poté ho potřít vejcem, aby se tím zajistilo pěkné a rovnoměrné obalení strouhankou. Díky tomu bude navíc trojobal lépe držet.Tak s chutí do toho - odteď se vám bude díky těmto tipům vařit zase o něco jednodušeji!

Vaclav Cichy Tvl. Tyhle ty šéfkuchařské triky nás učili už v kurzu pro kuchaře na vojně v roce 1969 To je pokrok co😂 2

Eva Rozumná No to ja som super šéfkuchárka 0

