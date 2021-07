https://cz.sputniknews.com/20210726/smrtelna-kombinace-stepanek-popsal-proc-genderismus-a-klimaticky-alarmismus-vrati-cesku-rok-1948-15268197.html

„Smrtelná kombinace.“ Štěpánek popsal, proč genderismus a klimatický alarmismus vrátí Česku rok 1948

„Smrtelná kombinace.“ Štěpánek popsal, proč genderismus a klimatický alarmismus vrátí Česku rok 1948

Mediální expert Petr Štěpánek uvedl na sociální síti, že nevěří v to, že lidé jsou aspoň trochu poučitelní, a proto upozornil na náznaky toho, jak se dnes... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T15:31+0200

2021-07-26T15:31+0200

2021-07-26T15:31+0200

homosexualita

pirátská strana

česko

genderismus

globální klimatický aktivismus

totalita

petr štěpánek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/901/60/9016066_0:20:1621:932_1920x0_80_0_0_f75171d8bb4800124c910699d14855f3.png

Štěpánek ten proces přibližování společenské totality přirovnává k pozvolnému vaření žáby.„Ani únorový převrat roku 1948 nepřišel ze dne na den. Předcházelo mu poválečné salámové ukrajování demokracie a zároveň měl své pokračování, neboť opravdová zkáza se stupňovala až v dalších letech. Dnes už víme, co přinesla. Stovky mrtvých, tisíce vězněných, miliony okradených,“ konstatoval expert.Štěpánek následně poukazuje na podobnost těch proměn, které se staly s demokracií. Zatímco v minulosti se přeměnil na lidovou demokracii, v současnosti prý zdegenerovala v demokracii liberální.„V obou případech je to stejné jako s kazajkou a svěrací kazajkou, což opravdu není totéž. A tak současná liberální demokracie už není ani liberální, ani demokracie. Původní význam obou těch slov vyvanul,“ tvrdí Štěpánek.Dobré úmyslyMnozí lidé se ale k jeho lítosti domnívají, že se jedná o pokrok. „Vždyť oni přece mají dobré úmysly. Chtějí, aby se lidem žilo lépe,“ předvádí Štěpánek populární úvahy příznivců.Poznamenává ale, že lepší život pro společnost si přáli všichni diktátoři dvacátého století, jenže výsledky jejich snažení všichni dobře známe. „Cesta do pekel vždy bývá dlážděna dobrými úmysly,“ poznamenal Štěpánek.Pokrokáři jsou ale podle něj nepoučitelní, stačí jim prý jen přemalovat barvu praporu. Rudou tak dnes nahradila zelená, černá a duhová. A tyto pokrokáři pokaždé chtějí podle Štěpánka vnutit druhým svoji představu fungování společnosti, protože ji považují za jedinečně správnou.Nebezpečná třaskavá směs„Dnes někteří pro změnu nadšeně horují tu pro údajně férová homosexuální manželství a pohlaví jako sociální konstrukt, tu pro novodobé klimatické „poručíme větru, dešti“, tu pro lockdownové zavírání zdravých lidí s látkovým náhubkem na ústech. Právě tahle smrtelná kombinace pomateného genderismu, klimatického alarmismu a totalitního covidismu vytváří nebezpečnou třaskavou směs blízké budoucnosti,“ domnívá se Štěpánek.Upozorňuje navíc, že teplota vody v hrnci se žábou stále stoupá.Digitální bolševiciNejnebezpečnějšími věrozvěsty všech těchhle ultralevičáckých nápadů jsou v Česku podle Štěpánka hlavně členové Pirátské strany.„Digitální bolševici, o nichž se pouze v mírné nadsázce říká, že jejich největší starostí je, aby v gulagu fungovala wifina. Tahle parta novodobých námořních lupičů, jejichž oceánem zlodějen a násilností jsou naše životy, ale zároveň slouží jako skvělý indikátor, co je kdo ve skutečnosti zač. Stále totiž platí, že nikoli podle slov, ale podle skutků poznáme je,“ uvedl Štěpánek.Čeští politici jsou podle něj zcela bezzásadoví, neboť bojují minulou válku s komunisty, ale zároveň kolaborují s digitálními pirátskými novo-komunisty.„Přičteme-li k tomu, že Babiš sice něco jiného říká doma, ale v Bruselu vždy úslužně srazí paty – ostatně Green Deal už také odkýval a šílenou eurobolševickou cenzorku Jourovou do Bruselu nainstaloval také on –, moc dalších alternativ českému voliči nezbývá. To ale neznamená, že neexistují,“ je přesvědčen Štěpánek.

https://cz.sputniknews.com/20210720/ovcacek-odhaluje-pozadi-klimaticke-politiky-eu-nejde-o-ochranu-klimatu-ale-zisky-korporaci-15207776.html

Josef Langr Existuje jedna pravda. Dějiny se opakují a kdo se snaží na ně zapomenout, tak si je musí prožít znovu.. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

homosexualita, pirátská strana, genderismus, globální klimatický aktivismus, totalita, petr štěpánek