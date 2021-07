https://cz.sputniknews.com/20210726/stante-se-terapeutem-vudce-treti-rise-cesky-vyvojar-vydal-hru-ve-ktere-musite-pomoci-hitlerovi-15275542.html

Staňte se terapeutem vůdce Třetí říše. Český vývojář vydal hru, ve které musíte pomoci Hitlerovi

Kontroverzní videohra se minulý týden „dostala na pulty“ populárního digitálního obchodu Steam. Popis hry zní: „POV: Jste Hitlerovým psychologem v roce 1925. Diagnostikujte jeho komplexy pomocí Jungovské i Freudovské psychoterapie a pokuste se ho uzdravit.“Hra se odehrává v roce 1925, osm let před jmenováním Hitlera říšským kancléřem Německa. Podle příběhu přichází k psychologovi nový klient s problémem, že nedokáže potlačit svůj hněv. Při hledání zdroje Hitlerova hněvu použije hráč metody psychoanalýzy i Jungovy koncepty.Celkem Hitler navštíví tři psychoterapie s několika měsíčním odstupem. Každé sezení bude mít tři až osm epizod, kde rozhodnutí terapeuta mohou ovlivnit finále. Podle vývojáře se jedná o konverzační hru, kterou lze hrát necelou hodinu.Názory uživatelů internetu se rozcházíNicméně, simulátor psychologa, ve kterém může uživatel zabránit 2. světové válce a holocaustu, když Adolfu Hitlerovi pomůže vyrovnat se se svými psychickými problémy, vyvolal pobouření na internetu.Nezávislý vývojář tuto hru propagoval a pokusil se přilákat lidi na stránku hry, když pár dnů před jejím vydáním sdílel odkazy na více skupinách a na diskusním webu Reddit .Zatímco někteří uživatelé o hru projevili zájem, jiní byli pobouřeni.„To je vlastně velmi zajímavý koncept pro hru. Myslím, že by její vývojář měl pokračovat v tomto trendu s jinými diktátory,“ napsal uživatel Redditu s přezdívkou Nerdcantdie. „Dozvědět se, proč tyto typy lidí dělají to, co dělají, může být důležitou lekcí,“ dodal.„Miluji myšlenku, že žádná duše není ztracena. Tuto zprávu ve světě sociálních médií potřebujeme. Ale použití Hitlera k tomuto účelu vyvolává tolik nesouhlasů, že je účel hry okamžitě pohřben. Jen můj názor. Změňte postavu na fiktivní s podobnými vlastnostmi a vše bude v pořádku,“ napsal další uživatel a poznamenal, že použití zastaralé metody terapie a její šíření široké veřejnosti by mohlo každého dezinformovat o něčem tak zásadním, jako je lidská přirozenost a duševní problémy.Jiný komentující napsal: „Je to urážlivé a divné. A hovoří to o úplném nedostatku osobních zkušeností s holocaustem.“V jedné z diskusí vývojář přiznal, že ho jako Čecha druhá světová válka taky postihla.

VB158 zakázat vývojáře zavřít a důkladně mu vyprat mozek i záda obuškem toto je už moc to se tomu parchantu nelíbí život jaký žije a kde lidi jsou blázni na ně patří pevná ruka je povinností demokratů proti lidem tohoto ražení bojovat 1

Simo Häyhä Česko si ve vývoji počítačových her vede obstojně, jsou i hry s mnohem horsimy věcmi takže jen zbytečně hýkáníy když je to jen hra🇨🇿🎮📱🖥️💻🖱️⌨️👍👍👍👍👍👍👍👍👍 1

