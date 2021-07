https://cz.sputniknews.com/20210726/tance-pro-naockovane-vlada-schvalila-dalsi-rozvolneni-15275360.html

Tance pro naočkované. Vláda schválila další rozvolnění

Tance pro naočkované. Vláda schválila další rozvolnění

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch oznámil další rozvolnění, která začnou platit již od 1. srpna. Týká se to například zábavních aktivit, jako je tanec na... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T18:50+0200

2021-07-26T18:50+0200

2021-07-26T19:27+0200

česko

adam vojtěch

opatření

vláda české republiky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/761/82/7618215_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e548e1a57d8018a0064963d202bf0e7f.jpg

Na začátku příštího měsíce dojde k dalšímu rozvolnění na území České republiky. Dnes to na tiskové konferenci po jednání vlády oznámil český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nově bude například povoleno tancování na diskotékách, ale jen pro některé kategorie občanů.To však není vše. Potěšeni mohou být také provozovatelé bazénů a koupališť, kterým vláda od srpna povolí využít plnou kapacitu, nikoliv pouze 75 %, jako tomu bylo dosud.Změny se týkají také hradů a zámků. Vojtěch uvedl, že pokud budou utvořeny skupiny do dvaceti osob, pak se jejich účastníci nemusí nově prokazovat dokumentem o bezinfekčnosti. Tím se myslí očkovací certifikát nebo potvrzení o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech.Pokud jde o různé sportovní a kulturní akce, i ty čeká jisté zmírnění pravidel. Úpravy se týkají zejména navýšení počtů diváků - nově tak bude moc být na akcích až 7000 lidí venku (z původních 5000) a 3000 osob uvnitř (z původních 2000).„To, co je podstatné, nově měníme počet diváků ve vnitřních prostorech na 100 procent kapacity. Maximálně však 3000 osob,” prohlásil Vojtěch a upřesnil, že pokud se jedná o akci nad tři tisíce lidí, tak omezení žádná nejsou, pokud jde o naočkované lidi, nebo návštěvníky v ochranné lhůtě 180 dní po prodělání covidu-19.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adam vojtěch, opatření, vláda české republiky