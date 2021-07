https://cz.sputniknews.com/20210726/tichanovska-se-neobava-nasazeni-ruskych-vojaku-v-belorusku-15267213.html

Tichanovská se neobává nasazení ruských vojáků v Bělorusku

Tichanovská se neobává nasazení ruských vojáků v Bělorusku

Bývalá kandidátka na prezidentský post v Bělorusku a vůdkyně opozice Světlana Tichanovská na mítinku v New Yorku prohlásila, že se neobává nasazení ruských... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T11:15+0200

2021-07-26T11:15+0200

2021-07-26T11:15+0200

svět

světlana tichanovská

opozice

bělorusko

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/12362696_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_09d622a5e30ce81269b4d43e138fd740.jpg

Několik stovek Bělorusů žijících v New Yorku a okolních městech přišlo v neděli na schůzku s bývalou uchazečkou o prezidentský post do parku Battery na břehu Hudsonu. Bělorusové ji položili otázky, jež je znepokojují.Na otázku, jestli se bývalá kandidátka na prezidentský post neobává, že ruští vojáci mohou být nasazeni v Bělorusku proti opozici, Tichanovská odpověděla, že tuto hrozbu nevidí.V srpnu, když došlo v Bělorusku k největším protestům, prohlásil prezident RF Vladimir Putin, že založil rezervu z příslušníků pořádkových orgánů pro pomoc Bělorusku, kteří budou v případě potřeby nasazeni. Poznamenal přitom, že ruské síly nebudou použity do okamžiku, kdy extremistické síly nepřekročí meze, nezačne nebezpečná konfrontace. Zdůraznil, že to udělal na žádost běloruského prezidenta. Lukašenko v září prohlásil, že rezerva ruských pořádkových orgánů nebyla použita, a „dej bůh, použita nebude“.Jeden z členů diaspory položil otázku, jestli někdo z vysokých ruských úředních osob, z kabinetu prezidenta RF Vladimira Putina, navázal s Tichanovskou a s jejím štábem spojení.„Ne,“ odpověděla Tichanovská.Vůdkyně běloruské opozice již mluvila o tom, že by si přála dialog s Moskvou, Moskva však má jiný postoj. Mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová prohlásila, že si Rusko nepřeje přispět k legitimizaci uprchlých opozičníků.Po prezidentských volbách v Bělorusku 9. srpna 2020, ve kterých po šesté zvítězil Alexandr Lukašenko, jenž podle dat Ústřední volební komise získal 80,1 % hlasů, vypukly v zemi masové protestní akce opozice, proti které byly nasazeny také speciální prostředky a technika. Běloruská KGB učinila 11. února prohlášení, že se situace v zemi stabilizovala, protesty se zmírnily, jejich projevy již prakticky nejsou.Opozice považuje za vítězku voleb Tichanovskou, žádá vyhlášení nových mezinárodních sankcí proti Minsku a také nové volby. V Bělorusku bylo zahájeno trestní stíhání některých členů opozice, včetně kvůli výzvám k zachvácení moci, založení extremistického útvaru, spiknutí s cílem zachvácení moci protiústavní cestou a také pokusu o teroristický útok. Tichanovská, která vycestovala do Litvy, je rovněž trestně stíhaná a zařazená do seznamu osob zúčastněných na teroristické činnosti. Minsk usiluje o její vydání, ale Vilnius to odmítl.Běloruská vláda nejednou učinila prohlášení, že protestní akce v zemi jsou koordinovány ze zahraničí. Lukašenko obvinil Západ z přímého zásahu do situace v republice a řekl, že nepokoje řídí USA, kterým „nahrávají“ Evropané. Vztahy mezi Běloruskem a západními státy se po volbách prudce zhoršily. EU, Velká Británie, USA, Kanada a řada dalších států zavedly po etapách sankce proti běloruským úředním osobám a také podnikům, a obvinily Minsk z porušení během voleb a porušení lidských práv.

https://cz.sputniknews.com/20210719/tichanovska-prohlasila-ze-biden-pomuze-beloruske-opozici-k-vitezstvi-15190644.html

vaclav kalousek Biden pomůže PUČISTŮM ? 3

vaclav kalousek Diskuze na webu Sputniku je napadená Hackery asi "evropské hodnoty" nebo BIS 2

13

bělorusko

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

světlana tichanovská, opozice, bělorusko, usa, rusko