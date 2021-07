https://cz.sputniknews.com/20210726/tohle-bude-tvrdy-souboj-roku-bartos-proti-babisovi-15272594.html

Tohle bude tvrdý souboj roku? Bartoš proti Babišovi

Tohle bude tvrdý souboj roku? Bartoš proti Babišovi

Bartoš a Babiš jdou do přímého střetu v silném regionu. Vítěz jasný není. Rozhodnout to mohou voliči, kteří Českou republiku opustili. 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T19:51+0200

2021-07-26T19:51+0200

2021-07-26T19:51+0200

česko

ivan bartoš

politika

andrej babiš

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218189_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_52ce738c45dc9a1d51870d987024ed14.jpg

Jaký region bude ve volbách do Poslanecké sněmovny nejsledovanější? Praha? Je to bašta Pirátů a budou se jako zběsilí prát s koalicí modrých ptáků, lidovců a TOP 09. Olga Richterová proti Markétě Pekarové Adamové, Jakub Michálek proti Janě Černochové. A proti všem Jana Maláčová s nohsledem Matějem Stropnickým a navrátivším se Vladimírem Špidlou. To nevypadá jako Hra o trůny, že?Ani souboj v Jihomoravském kraji - profesor Fiala versus Zdeněk Škromach - nepřinese žádné velké volební napětí. Spíše pořádnou zívačku. Opepřit by to tam mohli pouze nepozorní voliči, kteří by volili Petru Quittovou od Pirátů a STAN v domnění, že jde o tenisovou hvězdu Petru Kvitovou.Kdepak, volební napětí a možná thriller s prvky hororu najdeme v jiném regionu. Výš. V Ústeckém kraji. Tady se střetne současný předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš se svým hlavním politickým konkurentem, šéfpirátem Ivanem Bartošem. A bude to mela.Premiér Andrej Babiš už nebude na podzim kandidovat ve středních Čechách, ale chce se utkat s lídrem koalice konkurenčních Pirátů a Starostů Ivanem Bartošem v Ústeckém kraji. Chce přesvědčit voliče, že Bartoš není nejlepším kandidátem na příštího premiéra. Definitivně souboj posvětí výbor hnutí ANO, který se sejde ve středu 28. července.K přímému střetu premiéra a dredatého vůdce Pirátů mělo dojít i původně. Bartoš ale uhnul. Původně měl kandidovat ve Středočeském kraji, ale pak si to rozmyslel a prchnul na Ústecko. Tak si pro něho Babiš přišel.Ať si předseda Pirátů myslí, co chce, Ústecko bude bojovou arénou. Bude se zde rozhodovat o příštím premiérovi. I když nemusí rozhodnout přímo obyvatelé kraje. Letos se hlasy ze zahraničních volebních místností budou započítávat právě v Ústeckém kraji. A na to Bartoš určitě sází. Vždyť Češi v zahraničí aktivně volí partaje lepšolidí. Často se stává, že Češi v cizině jdou svou volbou proti Čechům hlasujících doma. V říjnu to může dopadnout tak, že Bartoš a Babiš budou bojovat doslova o každý hlas. A možná, že dojde i na přepočítávání hlasů jako v USA.O střetu Bartoše a Babiše v Ústeckém kraji Sputnik hovořil se známou političkou a volební lídryní Volného bloku ve Středočeském kraji Janou Volfovou.„Nemyslím si, že to bude přímý střet. Spíše takové okopávání kotníků navzájem. Protože by se mohlo stát, že nakonec spolu budou ve vládě a to by se pak ostrá slova z kampaně špatně vysvětlovala. V podstatě jim oběma nejde o nic jiného, než si znovu pohlídat svá korýtka. Lidé to přece nakonec zase nějak překousnou," říká paní Volfová.Bude Ústecký kraj arénou boje o křeslo příštího předsedy vlády? Nebo, jak říkáte, simulace?„Ne, i když se tak bude tvářit. Hlavní bojiště bude severní Morava, kde Babiš buď ztratí a pak nemusí být premiérem, nebo si pozici udrží a s podporou SPD si zase sáhne na premiérské křeslo,“ míní paní Volfová.Dokážete si tipnout vítěze? Přemůže Bartoš Babiše nebo naopak?„V tomhle kraji Bartoš Babiše nepřemůže, byť bude Bartoš spoléhat na hlasy ze zahraničí, ale těch zase tolik není," říká zkušená politička.Představujete vlastenecký Volný blok. S jakými perspektivami jde strana do voleb?„S perspektivou uspět ve všech krajích a konečně změnit poměr sil ve Sněmovně od intrikaření a hlídání si svých pozic, ve skutečnou práci pro občany. Tak, jak to dnes ve Sněmovně ukazují poslanci Bojko a Volný," říká lídryně Volného bloku ve Středočeském kraji Jana Volfová.

https://cz.sputniknews.com/20210726/smrtelna-kombinace-stepanek-popsal-proc-genderismus-a-klimaticky-alarmismus-vrati-cesku-rok-1948-15268197.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

ivan bartoš, politika, andrej babiš, volby