https://cz.sputniknews.com/20210726/usa-budou-provadet-letecke-utoky-na-podporu-afghanske-vlady-15276902.html

USA budou provádět letecké útoky na podporu afghánské vlády

Washington bude i nadále provádět letecké útoky za účelem podpory bezpečnostních sil Afghánistánu v boji proti bojovníkům radikálního hnutí Tálibán*. Včera o... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T21:54+0200

2021-07-26T21:54+0200

2021-07-26T21:59+0200

Jak poznamenal americký generál Kenneth F. McKenzie mladší, v posledních dnech americké vojenské letectvo zintenzivnilo útoky na pozemní cíle na afghánském území.Stažení vojsk USA z AfghánistánuV roce 2020 Washington a zástupci hnutí Tálibán podepsali v Dauhá po více než 18 letech války první dohodu o míru. Dohoda předpokládá stažení cizích vojáků z Afghánistánu za 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu o výměně zajatců.K úplnému stažení amerických vojsk se vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa zavázala také výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.Definitivní konec americké mise v Afghánistánu oznámil nynější šéf Bílého domu Joe Biden s tím, že poslední vojáci odejdou do 11. září. Tedy symbolicky k 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, které k americké invazi do Afghánistánu bezprostředně vedly.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Červenáček RF své vojenské nasazení nevylučuje. 🌹🥀🥀🌹🏅🏅 0

Mir Nyní banální otazka. Kdo to bude platit? Tato "drobnost" mi podobných "potěšujících" tprávách schází. 0

