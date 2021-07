https://cz.sputniknews.com/20210726/v-buckinghamskem-palaci-vyjadrili-obavy-ze-by-kniha-prince-harryho-mohla-ublizit-monarchii-15262710.html

V Buckinghamském paláci vyjádřili obavy, že by kniha prince Harryho mohla ublížit monarchii

V Buckinghamském paláci vyjádřili obavy, že by kniha prince Harryho mohla ublížit monarchii

Princ Harry uzavřel smlouvu s britským nakladatelstvím Penguin Random House na čtyři knihy pojednávající o jeho vzpomínkách na život v britské královské... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

V oficiálním prohlášení vévody ze Sussexu na začátku tohoto týdne byla zmíněna pouze jedna kniha. Když se tedy objevily zprávy o tom, že je plánováno více dílů, veřejnost se začala více obávat obsahu monografií. Názory uživatelů byly sice různorodé, ale většina Britů naznačovala, že 95letá královna s největší pravděpodobností nevydrží všechna „odhalení“, o která se princ Harry rozhodl podělit s veřejností a nebude souhlasit s jejich zveřejněním, nebo bude zkrátka „velmi rozrušená“.Jak uvedly zdroje pro The Daily Mail, královská rodina má určité a „velmi skutečné obavy“, že by kniha mohla ublížit monarchii tím, že by podkopala pověst Harryho otce, prince Charlese.Harry minulý týden oznámil, že se chystá odhalit „přesný a zcela pravdivý“ popis svého života, ale podle královského zasvěcence tato zpráva způsobila, že byli soudci v Buckinghamském paláci naštvaní a zklamaní.Aby vévoda ze Sussexu ještě více znepokojil Buckinghamský palác, údajně požadoval, aby byla druhá z jeho údajných knih vydána až po královnině smrti. Zprávy tak vyvolaly obavy ohledně toho, co Harry zamýšlí napsat, a ohledně dopadu, který by jeho „bombardování pravdou“ mohlo mít na převzetí trůnu princem Charlesem.Právníci Harryho a Meghan popřeli „falešná a pomlouvačná“ tvrzení o knižní dohodě „Queen postmortem“ a uvedli, že vévoda má v současné době v plánu pouze jednu knihu.Penguin Random House, který vydá první vévodův memoár, rovněž odmítl potvrdit sérii čtyř knih.Nicméně, i jedno jediné vydání knihy je považováno za dost škodlivé pro prince Charlese, který se po Harryho skandálních rozhovorech s americkými médii snažil zvýšit svou popularitu. Princ Harry už dříve obvinil svého otce, že po smrti prince Diany nechal své děti „trpět“ a po megxitu ho finančně odřízl .Princ Harry dle svých slov napíše svůj první životopis „ne jako princ, kterým se narodil, ale jako muž, kterým se stal.“Podle Daily Mail 36letý princ údajně vydražil své memoáry. Vyvolávací cena byla 25 milionů dolarů, ale nakonec by podle deníku mohla dosáhnout 40 milionů. Očekává se, že všechny výdělky z knihy půjdou na charitu.Podle insiderů deníku vyjde první díl příští rok – k sedmdesátému výročí královny na trůnu. V něm podle médií odhalí podrobnosti o britské královské rodině. Kvůli tomu by však princ Harry nemusel dostat pozvánku na oslavy „platinového výročí“ královny.

