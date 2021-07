https://cz.sputniknews.com/20210726/v-cesku-nyni-radi-predevsim-delta-varianta-covidu-19-je-mnohem-nakazlivejsi-tvrdi-odbornici-15274165.html

V Česku nyní řádí především delta varianta covidu-19. Je mnohem nakažlivější, tvrdí odborníci

V Česku nyní řádí především delta varianta covidu-19. Je mnohem nakažlivější, tvrdí odborníci

Delta mutace koronaviru tvoří 80 až 90 % případů onemocnění v České republice, informuje Státní zdravotnický ústav. Podle nejnovějších informací se v ČR mohlo... 26.07.2021

Podle dat poskytnutých laboratořemi z celé České republiky během posledních dvou týdnů, která obsahují závěry vyšetření přes dva tisíce pozitivních vzorků na covid-19, lze říci, že delta mutace je nyní dominantní variantou koronaviru na českém území. Na svých webových stránkách o tom informoval Státní zdravotnický ústav, který poznamenal, že delta mutace se objevuje v 80 - 90% případech nákazy.Představitelé Ústavu také zdůrazňují, že daná mutace je zhruba o 60 % nakažlivější, než klasická varianta alfa, která se v současné době vyskytuje v Česku mnohem méně. Ředitelka Státního zdravotnického ústavu Barbora Macková v souvislosti s tím připomíná důležitost dodržování veškerých opatření. Stejně tak vyzvala občany, aby nepodceňovali význam očkování.Zachycení mutace delta plusV současné době byl v České republice potvrzen jenom jeden případ nákazy variantou delta plus, nyní ale české laboratoře nově zachytily dvacet pozitivních vzorků, u nichž existuje podezření, že se jedná o zmiňovanou mutaci.Vliv koronaviru na intelektVědci z Královské univerzity v Londýně a Univerzity v Cambridge odhalili výrazné snížení intelektu u lidí, kteří prodělali covid-19. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v britském medicínském časopise The Lancet.Celkem se experimentu zúčastnilo 81 337 lidí, z nichž 12 689 osob prodělalo koronavirus, a to včetně těch, kdo měl těžkou formu onemocnění. Test zahrnoval řadu úkolů, jejichž cílem bylo změřit různé aspekty kognitivních schopností. Většina osob, které byly dříve infikovány koronavirem, měla při vykonání testu větší potíže než lidé, kteří se nemoci vyhnuli. Nejvíc komplikací činily úkoly, které vyžadovaly dovednosti argumentace a plánování.Autoři výzkumu také zjistili, zda existuje nějaká souvislost mezi snížením kognitivních schopností a dobou, která uplynula od začátku onemocnění. Podle závěrů odborníků žádná taková korelace není, což znamená, že koronavirová infekce vyvolává nevratné následky.

Červenáček Jak nás pěkně děsí. To budeme jistě povolnější k očkování. A když ne, budou nás vydírat, dehonestovat. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

