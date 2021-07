https://cz.sputniknews.com/20210726/vedci-prozradili-priznak-ktery-svedci-o-vyvoji-demence-15269395.html

Vědci prozradili příznak, který svědčí o vývoji demence

Vědci z Oxfordské univerzity objevili souvislost mezi špatným sluchem a vývojem demence. Výsledky jejich průzkumu byly zveřejněny v magazínu Alzheimer's &... 26.07.2021

Pokusu se zúčastnilo přes 80 tisíc lidí starších 60 let.Podle získaných údajů mají lidé se špatným sluchem v hlučném prostředí větší sklon k vývoji demence v pokročilém věku.Podle epidemiologa a autora průzkumu Thomase Littlejohnse umožní tento objev varovat lékaře, samotné pacienty a jejich příbuzné o vývoji nemoci dříve, než se začne zhoršovat.V rámci průzkumu byly využité informace z britské biologické databanky založené za účelem zjištění souvislosti mezi genetikou, životním prostředím a zdravotním stavem obyvatel Velké Británie. .Vědci prozkoumali riziko vývoje demence ve skupině z více než 82 000 žen a mužů ve věku 60 let a starších. Byli otestovaní ze schopnosti rozeznat úryvky řeči v hlučném prostředí.Výsledky ukázaly, že u 1 285 lidí vznikla demence přibližně po 11 letech po průzkumu. „U účastníků se špatným sluchem bylo riziko vývoje demence téměř dvakrát vyšší než u lidí s dobrým sluchem,“ vysvětlil Thomas Littlejohns.Nebyl to první průzkum, během kterého bylo objeveno spojení mezi zhoršením sluchu a demencí, ale podle expertů je to jeden z prvních, během kterého bylo prozkoumáno riziko demence a lidské sluchové schopnosti.Australští vědci objevili nečekaný příznak demenceMagazín Brain dříve s odkazem na australské vědce ze Sydneyské univerzity napsal, že ztráta pocitu radosti ze života může být symptomem vznikající demence.Průzkumu se zúčastnilo 172 lidí, z toho 87 s frontotemporální demencí a 34 s Alzheimerovou chorobou. Ukázalo se, že ztráta schopnosti cítit radost ze života je způsobena atrofií mozkových nervových buněk souvisejících s fungováním systému odměny.Autoři průzkumu ho označili za první, během kterého byla u lidí s frontotemporální demencí potvrzena anhedonie, neschopnost prožívat radost. Tento symptom mají také často pacienti s depresemi, bipolárními a obsesivně kompulzivními poruchami, proto ranou stádii demence dost často považují za depresi.U pacientů majících frontotemporální demenci se anhedonie projevila mnohem častěji než u ostatních skupin pacientů, včetně lidí s Alzheimerem. Přitom se změny související se ztrátou radosti ze života při demenci lišily od změn při depresi a apatii. Autoři průzkumu doufají, že nové výsledky pomohou lékařům v diagnostice a včasném boji s demencí.

