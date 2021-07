Veřejnoprávní média jsou pátou kolonou, prohlásil Babiš. „Takovou prasárnu jsem nezažil,“ vypěnil

„Že to bylo načasované, to nám řekli i ti novináři, protože ten editor jim říkal, ne nemůžeš to říci dřív, až těsně před tiskovkou, aby zkazili tu tiskovku,“ líčí svou verzi událostí Babiš. „Víte, mezi námi je plno novinářů, hlavně z vydavatelství Economia, ale i veřejnoprávní rozhlas, tady pan zástupce, který žije z našich daní, tweetoval přesné načasování, přesně 11:51,“ pokračoval premiér a ukázal na kameru vytištěný tweet Daňka.