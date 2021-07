https://cz.sputniknews.com/20210726/vy-spite-nebo-co-blaha-varuje-caputovou-pred-obcanskou-valkou--15268835.html

Vy spíte, nebo co? Blaha varuje Čaputovou před občanskou válkou

Vy spíte, nebo co? Blaha varuje Čaputovou před občanskou válkou

Slovenský opoziční poslanec Ľuboš Blaha (Směr-SD) varuje, že se země propadla do anarchie. Nejvyšší ústavní činitelé rezignovali na své povinnosti a Slovensko... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T13:12+0200

2021-07-26T13:12+0200

2021-07-26T13:12+0200

slovensko

zuzana čaputová

ľuboš blaha

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13483958_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_eb3cc34e0904bbecade57d213ed87160.jpg

„Kdo vlastně vládne na Slovensku? Kde jsou vládní politici? Lidé se bouří, stát kolabuje a oni to mají kompletně na salámu,“ napsal Blaha na Facebooku.Prezidentku Zuzanu Čaputovou obvinil z toho, že zablokovala vypsání referenda o předčasných volbách tím, že žádost, kterou podepsalo přes půl milionu Slováků, předala ústavnímu soudu, který referendum nakonec zakázal. Za pokrytecké rovněž považuje to, že začátkem července odletěla na dovolenou do Toskánska v době, kdy je situace v zemi napjatá.Předsedu parlamentu Borise Kollára (Sme rodina) obvinil ze zrady „milionů Slováků“, když jeho partaj podpořila očkovací zákon, který dává naočkovaným obyvatelům určité výhody v případě zhoršení epidemie covidu-19. Blahovi navíc vadí, že okamžitě odletěl do zahraničí. Podle předsedy Směru Roberta Fica vyrazil Kollár na dovolenou. Ministr práce Milan Krajniak (Sme rodina) ovšem tvrdí, že vezl své matce v zahraničí léky.Podle něj se resort zdravotnictví nachází v rozkladu a ministr Vladimír Lengvarský (za OĽaNO) „za poslední tři dny v parlamentu neřekl ani slovo“.Směru kromě toho vadí, že ministr nařídil pozastavení činnosti vyšetřovatelky Diany Santusové z Úřadu inspekční policie, která vyšetřuje podezření ze zneužívání pravomocí příslušníků Národní kriminální agentury (NAKA). Právě kauzy, které má na starosti NAKA, považuje Směr za politicky motivované. Ostatně i šéf poslanců Kollárovy strany Sme rodina Petr Pčolinský již avizoval, že by Mikulec i policejní prezident Petr Kovařík měli odstoupit.Dále opoziční poslanec zkritizoval média, že místo toho, aby informovala o vládní krizi a kritizovala přijímaná opatření, odsuzují protesty občanů proti očkovacímu zákonu.Napětí ve společnosti podle něj rychle roste a zemi hrozí občanská válka. Vyzval proto Čaputovou, aby si to již uvědomila a začala situaci řešit.

https://cz.sputniknews.com/20210725/slovensky-parlament-schvalil-vyhody-ockovani--vcetne-ustupku-hnuti-sme-rodina-15254785.html

Karel Pokorný vBohužiaľ, stratil som aj ja všetku úctu voči prezidentke, lebo táto pritrúbla škatula zo Záhoria, ktorá si prisvojila právnický titul nie je schopná zodpovedne zvládnuť funkciu upratovačky a nie to prezidentky! Dokáže len robiť hlásnu trúbu pre farmaceutické firmy na úkor občanov a vo svojej funkcii presadzovať sorošovské záujmy na ovládnutie ľudí a to všetko na úkor slovenského národa a za jeho peniaze! 1

1

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zuzana čaputová, ľuboš blaha, slovensko