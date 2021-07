https://cz.sputniknews.com/20210726/vzpoura-v-cssd-pulka-jihomoravskych-kandidatu-odstupuje-kvuli-nesouhlasu-s-novym-lidrem-kandidatky-15276229.html

Vzpoura v ČSSD. Půlka jihomoravských kandidátů odstupuje kvůli nesouhlasu s novým lídrem kandidátky

Vypadá to, že krok předsednictva nebyl zrovna nejšťastnější. Jihomoravští sociální demokraté si totiž myslí, že byla porušena vnitrostranická pravidla. Konkrétně se jim nelíbí, že se nebral ohled na krajské pořadí nominovaných.Zmiňme, že původní podobu jihomoravské kandidátky, v jejímž čele stál krajský předseda ČSSD a starosta Líšně Břetislav Štefan, podpořilo 85 procent delegátů. Nicméně, celostátní předsednictvo mělo ale jiný plán, a tak dotyčného nakonec odsunulo až na třetí pozici, tedy za prvního Romana Onderku a druhou poslankyni Kateřinu Valachovou.K věci ještě dodal, že si sice je vědom toho, že vnitřní řád dovoluje zásahy celostátního vedení do kandidátky, ale i tak si myslí, že by se mělo jednat o mimořádný prostředek. A ten by se tedy rozhodně neměl využívat k tomu, „aby se potlačila vůle krajů“. Dále bývalá jednička kandidátky také dodala, že by se jí i těžko obhajovalo, že chtěla změnu, jakou si nastavila, a pak ji nedodržela. Štefan totiž sliboval, že na kandidátce nebudou zařazeni staří a kontroverzní politici, jako je exhejtman Michal Hašek nebo právě někdejší brněnský primátor Roman Onderka. A to nyní neplatí.Zmiňme ale, že Štefan rozhodně není jediným politikem, který na vzniklou situaci s kandidátkou reagoval rezignací. Připojilo se k němu dokonce dalších třináct kandidátů. Nejvíce z nich je dleŠtefana z Brna, Vyškovska a Blanenska. Ku příkladu na Blanensku rezignovali všichni čtyři nominovaní kandidáti. S kampaní však kroměnich nechce už mít dál nic společného takékrajský volební manažer.Aktuálně je tedy situace taková, že na jihomoravské kandidátce z původních 34 kandidátů zůstalo jen dvacet jmen. Štefan si navíc nemyslí, že by se tyto politiky podařilo nahradit někým jiným. Přiklání se tedy k verzi, že seznam jmen na kandidátce zkrátka zůstane kratší.V neposlední řadě se nechal slyšet, že celostátní vedení tímto svým rozhodnutím převzalo odpovědnost za to, jak nadcházející volby v Jihomoravském kraji dopadnou.

Silvie Naštěstí je úplně jedno, v jakém pořadí na kandidátní listině ti lůzři budou. 0

VB158 jo pravice v čssd udělal pěkné zlo bohužel lidi ji už volit nebudou přecedové i jejich poskoci v nynější vládě stranu zničili zabili 0

