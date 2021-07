https://cz.sputniknews.com/20210726/zelene-peklo-rozhadalo-piraty-s-modrymi-ptaky-15273104.html

Zelené peklo rozhádalo Piráty s modrými ptáky

Brusel vnucuje zelenou revoluci, která může skončit tragédií. Pirátům se to líbí, proti jsou občanští demokraté. A jejich povolební spolupráce má další solidní... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

Představte si takovou věc. Váš potomek se vydá na výlet a vy mu zabalíte chleba s řízkem. Když se po pár dnech vrátí domů a v jeho batohu uzříte stříbrný alobal a v něm svačinu potaženou zelenou plísní, co uděláte? Pochválíte ho za tu zelenou nechutnost?Proč začínáme takovým zvláštním způsobem? Hned se to dočtete. Evropská komise zveřejnila svůj zelený balíček. Její název zní jako odvážná důchodová reforma, Fit for 55, ale nenechte se zmást. Ve zkratce, nový klimaticko-energetický legislativní balíček má Evropskou unii přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990. Nová legislativa má také nasměrovat EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.To zní pořád neškodně. Ale ve skutečnosti je to mimořádně riskantní plán bruselských byrokratů. Prodej nových aut na benzínový či dieselový pohon bude možná v Evropské unii od roku 2035 prakticky vyloučen. Místo toho na silnicích uvidíme jen elektromobily, případně vozy na vodík či syntetická paliva. Kdo na to ale bude mít? Automobil bude pouze pro bohaté?Evropská unie plánuje zpoplatnit emise ze silniční dopravy, lodní dopravy a vytápění budov. Co to znamená? Že zboží přepravované po silnici nebo námořní cestou bude dražší. Budeme víc platit nejen za objednané blbiny z Číny, ale i za potraviny. Tady už totiž nejde o ekologii, ale o nebezpečný zásah do ekonomiky a společenského života národních států. A jako ta zelené plíseň na chlebu se to bude nechutně šířit všude. Brusel diktuje, my platíme.Pozoruhodná je jiná věc. O unijním zeleném plánu se v naší republice příliš nemluví. Ale i tak způsobuje pnutí mezi stranami, které se derou k moci a po volbách naznačují snahu o spojení se proti Babišovi. Zelený plán Bruselu jim to ale kazí.Podle občanských demokratů je zelený balíček Bruselu doslova „cesta do pekel“, zatímco podle nabuzených Pirátů jde o „pokrok, který nelze zastavit“.„K tomu, s čím přišel Brusel, nemůžeme mlčet, tohle bude těžko stravitelné. Cena za snížení emisí oxidu uhličitého o 55 procent do roku 2030 bude ohromná. A náklady ponesou všichni, protože zdraží všechno - bydlení, topení, doprava, potraviny," říká místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra. Vondra je přitom člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu.„Zelená ekonomika je realitou, s níž se jen ODS zatím nedokázala smířit. To je celoevropský kurz, na kterém je konsenzus. Česko není v pozici, kdy by to dokázalo zastavit nebo otočit kormidlem," namítá pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.Rozpory nejsou jen v rovině předvolebního kydání špíny na konkurenty. Příští vláda bude ta, která buď podpoří, nebo odmítne zelenou zhůvěřilost Bruselu. Asi jen těžko by mohl fungovat kabinet široké koalice Pirátů, STANu, ODS, lidovců a TOP 09, který by se neuměl dohodnout, co se zeleným experimentem EU dál. To je automatická jízdenka do vládní krize.O zeleném balíčku EU a rozporech Pirátů a ODS kvůli němu Sputnik hovořil s Pavlem Pešanem, politickým aktivistou a koordinátorem strany Svobodných.„Celá záležitost vyhlášeného Green Deal, jak se nazývá Zelená dohoda pro Evropu, je ideologickým konstruktem, který v konečném důsledku bude mít závažný dopad ne na planetu, ale na obyvatele Evropské unie. Vše podraží, státy EU se stanou méně konkurenceschopnými vůči ostatnímu světu. Nicméně je možné, že tato šílená vize zelených neomarxistů z Bruselu bude tím spouštěčem, který umožní prozřít obyvatelům a dojde k zásadní proměně Evropské unie, ne-li k jejímu rozpuštění,“ říká expert.O zelený balíček evropských byrokratů se přou Piráti a ODS. Bartošovi lidé jdou na ruku EU, modří ptáci jsou zdrženlivější. Stane se klima tou věcí, která definitivně rozhádá protibabišovskou opozici?„To si nemyslím, lákadlo být u moci je příliš silné. Teď to jsou spíše takové předvolební tanečky pro voliče, ale po volbách se na vše zapomene a budou se spolu pokoušet dostat do vlády. Nelze však předjímat rozložení sil v parlamentu, současnou situaci může zcela změnit vstup nových subjektů na politické kolbiště. Pětiprocentní hranici se blíží Přísaha bývalého policisty Šlachty a stejně tak politický subjekt Trikolora Svobodní Soukromníci," míní pan Pešan.Může naopak otázka evropského zeleného balíčku prohrát Pirátům volby? Lidé se sotva budou chtít dobrovolně vzdát svých škodovek.„Ano, již se projevuje jistý pokles preferencí Pirátů, honě se mezi lidmi řeší i uniklé informace z pirátského fóra ohledně zdanění nemovitostí. Sice zavedení těchto daní Piráti popírají, ale málokdo jim věří, že je tyto věci nelákají. Lidé vnímají, že důsledky zelené politiky jim zdraží životní náklady, což za současných covidových lockdownů je naprosto neúnosný vývoj. Bude nutné se takové politice razantně postavit, za stranu Svobodných, jíž jsem členem, mohu říci, že budeme proti tomu na parlamentní půdě bojovat ze všech sil,“ říká politický aktivista a koordinátor strany Svobodných Pavel Pešan.

Červenáček Bude muset být umožněno prodávat auta na bezin a naftu po zde uváděném termínu. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

