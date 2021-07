https://cz.sputniknews.com/20210727/babis-promluvil-o-preockovani-treti-davkou-vakciny-proti-koronaviru-15281514.html

Babiš promluvil o přeočkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru

Babiš promluvil o přeočkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru

Poslední dobou se diskutuje o tom, zda bude v Česku potřeba přeočkovávat lidi třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Na toto téma dnes při návštěvě očkovacího... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Babiš rovněž prohlásil, že by do daného termínu mělo být jasno, zda se třetí dávka vakcíny bude či nebude podávat například ohroženým skupinám, tedy starším lidem nebo osobámse sníženou imunitou.Následně pokračoval tím, že je zapotřebí jednat také o protilátkách. V současné chvíli je totiž situace taková, že se Češi sice mohou nechat otestovat na protilátky, ale zatím to není uznáváno jako doklad o bezinfekčnosti, a to na rozdíl od očkování nebo potvrzení oprodělání nemoci.Dodal tedy, že debata bude pokračovat a dalším krokem bude zřejmě příprava studie. Za zmínku stojí, že zatím jediným evropským státem, který aktuálně protilátky uznává, je Rakousko.Česko daruje 2,39 milionu vakcínVčera jsme informovali o tom, že česká vláda rozhodla, že ČR do konce roku daruje nejméně 2,39 milionu vakcín proti covidu-19, které zamíří do balkánských zemí, Afriky a Asie. Očkovací látky z Česka ale dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zamíří i do Vietnamu a Tchaj-wanu. Za zmínku stojí, že je tento dar součástí dřívější dohody lídrů členských států Evropské unie, podle níž má EU darovat třetím zemím společně 100 milionů dávek vakcíny.Vojtěch také potvrdil nákup, o němž dříve hovořil premiér Andrej Babiš. Slovensko má totiž od Česka odebrat z kvóty jeden milion dávek od firmy Pfizer/BioNTech. Za tyto vakcíny ale zaplatí. Jde o vakcíny od dodavatele, u něhož má Česká republika objednáno asi 14 milionů dávek.Zároveň je důležité zmínit, že podle ministra zdravotnictví bude v republice, nehledě na výše uvedený štědrý dar a prodej vakcín, na podzim dostatek očkovacích látek.

