Bára Basiková v 58 letech ukázala tělo v plavkách. Označila se za vepříka, ale fanoušci jsou proti

Podle mnohých fanoušků je zpěvačka Bára Basiková stále kus. I když ona sama o sobě mluví poněkud nelichotivě, její příznivci si stojí za tím, že rozhodně ještě... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Na Instagramu této oblíbené pěvkyně se objevil snímek, na kterém je zachycena v jednodílných plavkách, jak odpočívá na chalupě.Její fanoušci však s takovým označením rozhodně nesouhlasili. „Pokud takto vypadá „vepřík“, tak chci být taky „vepříkem“… Jste krásná,“ stálo v jednom z komentářá.A fanoušci nebyli sami. K lichotkám se připojily i známé osobnosti.Podle mnohých to tak Báře opravdu sekne, a to nehledě na její věk. „Wow, byla jste vždycky sexy a čas na tom nic nezměnil,“ vzkazovali jí lidé.Mnozí jí také chválili chalupu. „Náhodou, prima zákoutí máte a takový odpo spánek je žádoucí wellness,“ napsal jeden z mužů.A místo se zřejmě líbilo i zpěvačce a herečce Leoně Machálkové, která napsala: „Přijedu to někdy ráda zkontrolovat.“Spousta uživatelů jí pak psala, ať si odpočine, protože „flákání“ plně podporují.Pár rýpalů se ale přece jen našlo. „Není nutné se takhle vystavovat...“ psali někteří z nich.Bára BasikováBarbara „Bára“ Basiková je známá česká zpěvačka, která si za svůj talent vysloužila několik hudebních ocenění. Na svém kontě má několik sólových alb, ale i dalších spoluprací. Basiková navíc působí také v muzikálech a je autorkou či spoluautorkou několika knih.Diváci ji mimo jiné mohou znát také jako účastnici 7. řady pěvecké soutěže Tvoje tvář má známý hlas, kterou vysílala TV Nova.Pokud jde o její osobní život, Baisková je maminkou tří dětí – Marie, Anny a Theodora. Do jejího života navíc vstoupilo několik mužů. Za zmínku stojí například její bývalí manželé – Petr Basika, Jaromír Pizinger a Petr Polák.

