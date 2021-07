https://cz.sputniknews.com/20210727/biden-obvinil-rusko-ze-zasahovani-do-americkych-voleb-ktere-teprve-budou-15290221.html

Biden obvinil Rusko ze zasahování do amerických voleb, které teprve budou

Biden obvinil Rusko ze zasahování do amerických voleb, které teprve budou

Americký prezident Joe Biden obvinil Rusko ze zasahování do nadcházejících kongresových voleb v roce 2022 prostřednictvím „dezinformací“. Takové prohlášení... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle novinářů prezidentského poolu, kteří Bidena doprovázejí, americký prezident „varoval před hrozbou skutečného vojenského konfliktu, jehož riziko mohou vyvolat kybernetické útoky z Ruska“, a rovněž uvedl, že „Rusko již zasahuje do (průběžných) voleb roku 2022 šířením dezinformací“. Biden však nepředložil žádné důkazy potvrzující tato obvinění.Biden hovořil o „problémech“ prezidenta PutinaAmerický prezident Joe Biden rovněž prohlásil, že jeho ruský kolega Vladimir Putin má „problémy“, uvádí novinářská skupina Bílého domu.Jak uvádí ve své zprávě tisková kancelář Bílého domu, Biden hovořil o posledním summitu s Putinem a o tom, že ruský prezident má k dispozici pouze jaderné zbraně a ropu.Biden v úterý navštívil kancelář ředitele zpravodajských služeb, kde oslovil zpravodajskou komunitu. „Ví, že jste lepší než jeho tým, a pekelně ho to znepokojuje,“ řekl americký prezident.Ruská vláda nemá nic společného s kybernetickými útoky na USARusko zaujímá první místo na seznamu zemí, z jejichž území jsou prováděny kybernetické útoky proti Spojeným státům, ale Washington se nedomnívá, že se na nich podílí ruská vláda, prohlásil v úterý náměstek generálního prokurátora USA Richard Downing.Západ opakovaně obviňoval Ruskou federaci ze zasahování do vnitřních záležitostí a kybernetických útoků. Rusko veškerá obvinění odmítalo s tím, že západní země nepředložily žádné důkazy. Moskva rovněž uváděla, že je připravena k dialogu o kybernetické bezpečnosti. Jak již dříve informovalo ruské ministerstvo zahraničí, Moskva zaslala Spojeným státům více než 40 stížností týkajících se kybernetických útoků na státní struktury a systémy RF, ale žádnou odpověď nedostala, což je nepřijatelný a škodlivý postoj.

