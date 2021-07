https://cz.sputniknews.com/20210727/byvala-miss-slegrova-ma-stale-postavu-jako-lusk-fanousci-doporucuji-manzelovi-at-si-poridi-zbrojak-15284387.html

Bývalá Miss Šlégrová má stále postavu jako lusk. Fanoušci doporučují manželovi, ať si pořídí zbroják

Známá Misska Lucie Králová Šlégrová si konečně založila profil na sociální síti. Její fanoušci jásají, jelikož tato kráska a trojnásobná maminka začala sdílet... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Lucie Šlégrová předvedla, že i na prahu čtyřicítky vypadá naprosto famózně. Zvláště, pokud vezmete v potaz, že je maminkou tří synů. Postavičku má stále jako lusk!Možná i proto se Lucka konečně odhodlala a ukázala světu, jak nyní rok po porodu vypadá. Bylo to pro ni však těžké.Přiznala, že si je vědoma toho, že nikdy nebude „vypadat tak božsky jako božská Andrea nebo Simona“. Dodala, že nakonec se nechala přemluvit a fotky v plavkách na prosbu fanoušků publikovala.A když už se Lucka odhodlala ke sdílené jedné takové fotografie, nebála se publikovat i další. Na nich je například zachycena v moři.A co na to její fanoušci? Vypadá to, že fotografie považují za skvosty. Lichotkami tedy nešetřili.Spousta lidí tak dala za pravdu jejímu manželovi. „To aby měl Jirka zbrojní pas,“ psali pak další.Pár fanoušků se pak shodlo na tom, že Lucka vypadá dokonce lépe než Andrea Verešová či Simona Krainová, o nichž v příspěvku mluvila: „Vypadáte víc božsky, než vámi zmiňované, jste prostě žena.“Příznivci také pozitivně hodnotili to, že se Lucie nemučí dietami: „Konečně krásné, zdravé tělo, nezdeformované dietami a neustálým běháním. Za mě úžasná postava krásné ženy.“Lucie Králová ŠlégrováLucie Šlégrová, za svobodna Králová, vyhrála jako třiadvacetiletá titul Miss České republiky 2005. Na svém kontě má ale také další úspěchy – stala se Miss Teenager Teplice 1997, Miss Teplice 2003 a Miss Severních Čech 2004. Zároveň reprezentovala ČR na soutěži Miss World 2005 v Číně a opět se umístila v soutěži Miss Talent na předních pozicích. Je tedy známá hlavně díky modelingu. Od malička se ale věnovala také tanci a divadlu a vystupovala v mnoha tanečních představeních a společenských akcích.To ale není vše, co Lucie umí a oč se zajímá. Máte také dobré srdce, což dokazuje i skutečnost, že sezačala věnovat charitě a založila organizaci, která se zaměřila na seniory.Co se týče jejího osobního života, v roce 2008 se provdala za Zdeňka Kaufmanna, se kterým má dva syny, Roberta a Richarda. Nicméně, manželství nakonec nevydrželo a Lucie našla znovu lásku u českého hokejisty Jiřího Šlégra. Za toho se vdala v roce 2015 a loni mu porodila syna Rona.

