Cena kávy se rekordně zvýšila

Cena futures na newyorské burze ICE Futures se poprvé od října 2014 vyšplhala nad dva dolary za libru. Brazílie, největší producent a vývozce kávy na světě, již předtím trpěla nejhorším suchem za téměř století. To vedlo k jednomu z největších poklesů produkce za posledních 20 let.Kolumbie a Vietnam se navíc potýkají se zpožděním v přístavech. Podle údajů amerického ministerstva zemědělství celosvětová spotřeba kávy překročí letos produkci poprvé od roku 2017. Arabika představuje 75 procent světové produkce a pěstuje se hlavně v Brazílii (40 procent z celkového objemu světových dodávek) a v Kolumbii.Podle údajů Brazilského národního meteorologického institutu dosáhla minimální teplota v jihovýchodním státě Minas Gerais v červenci mínus 1,2 stupně Celsia. Farmář Airton Gonçalves se přiznal, že tomu nevěřil, když ho po cestě na plantáž varoval senzor nákladního auta před náledím. A teď bude muset pokácet 80 tisíc kávovníků, které úplně zmrzly a už nepřinesou plody.Během celé sezóny trpí zemědělský průmysl na západní polokouli anomáliemi počasí. Nedávno odborníci předpověděli kvůli suchu v regionech Brazílie pokles úrody arabiky a rekordně vysokou cenu obilí.

Doufejme že to zdražení přispěje k lepšímu životu zbídačených kolumbiánských dětí, které od rána až do večera musí makat pro zapaďácké USraelské kapitalistické svině. Jestli je to zdražení ale jenom další zdražování kapitalistickych sviní, tak je to další prasárna, kde si zkouší více mastit kapsy. Proto je potřeba více nakupovat kávu přímo u těch zemědělců, než zbytečně živit zlodějské imperiální koloniální firmy, jako je třeba Tschibo, Nestlé, atd... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾

