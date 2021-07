https://cz.sputniknews.com/20210727/ceska-posta-zahaji-aktivity-na-podporu-lgbt-lide-v-brne-se-kvuli-tomu-oborili-na-babise-15282548.html

Česká pošta zahájí aktivity na podporu LGBT. Lidé v Brně se kvůli tomu obořili na Babiše

Na začátku srpna se v Praze uskuteční festival na podporu LGBT komunity Prague Pride. Česká pošta na svých stránkách oznámila, že se stane strategickým... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T14:28+0200

slušní lidé

česko

prague pride

brno

lgbt

andrej babiš

pošta

viktor orbán

Česká pošta ve svém prohlášení podotkla, že je hrdá na to, že jako strategický partner festivalu Prague Pride může předvést veřejnosti své přesvědčení týkající se postoje k lidem, kteří mají netradiční sexuální orientaci.Při této příležitosti plánuje pošta během srpna řadu aktivit, jimiž doloží, že „přistupuje ke všem lidem stejně, bez ohledu na jejich orientaci či identitu“.Česká pošta tak například uvede limitovanou edici duhového balíku a celý srpen bude mít duhové logo na sociálních sítích.Česká pošta jako jeden z největších zaměstnavatelů v ČR se členem české platformy Pride Business Forum stala 2. února. Platforma se snaží o rozvoj osobního potenciálu všech zaměstnanců, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti.LGBT komunitu podpoří pošta také vytvořením speciálního rámečku v aplikaci Pohlednice Online, které bude možné využit k poslání pozdravu přátelům a blízkým.Reakce BrnaBrněnské politické hnutí Slušní lidé vyjádřilo na sociální síti své zklamaní ohledně oznámeného partnerství České pošty a festivalu Prague Pride. Souznění státního podniku s ideologií LGBT je podle hnutí názorným projevem slabosti českého premiéra, jehož činy se prý neshodují se slovy a sliby.„Babiš dělá, že podporuje Orbánův boj proti genderu a státní podnik Česká pošta je strategický partner…..“ pozastavili se členové hnutí.Očekávaně ani ze strany příznivců politického uskupení se Česká pošta nedočkala pochvaly, ovšem poněkud z jiných důvodů.„BOŽÍNEČKU, to budou mít stvoření a živočichové radost. Konečně TO nebude utlačováno! 😂😂“ sarkasticky poznamenal Michal Presley Matějka.„Jak může firma v červených číslech vůbec dávat peníze na cokoli?“ pohoršil se Unre Al Mailman.

Zdeněk Krátký České pošta parazitující na daňových odvodech českých občanů a neustále s nataženou rukou po státních dotacích bude podporovat LGBT komunitu. Kolikrát se už odložil proces, který by zamezil jejímu monopolu. Klidně, ať si podporují kohokoliv, ale za své! 6

vaclav kalousek Západní kultura v praxi pochody homosexuálů 50 pohlaví rodič 1 rodič 2 záchody pro třetí pohlaví transsexuálové a další 4

brno

2021

slušní lidé, prague pride, brno, lgbt, andrej babiš, pošta, viktor orbán