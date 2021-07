https://cz.sputniknews.com/20210727/evropska-unie-dosahla-sveho-cile-ve-vakcinaci-prohlasila-predsedkyne-ek-15282695.html

Evropská unie dosáhla svého cíle ve vakcinaci, prohlásila předsedkyně EK

Evropská unie dosáhla svého cíle ve vakcinaci, prohlásila předsedkyně EK

EU dosáhla dříve stanoveného ukazatele vakcinace proti koronaviru, protože jednu dávku dostalo už 70 % dospělého obyvatelstva, řekla předsedkyně Evropské... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T14:03+0200

2021-07-27T14:03+0200

2021-07-27T14:04+0200

svět

koronavirus

očkování

vakcína

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/13331878_0:34:3001:1722_1920x0_80_0_0_ccde4dc54a7a0eb213575de1c02bb654.jpg

„Dnes jsme tohoto cíle dosáhli,“ uvádí se v jejím prohlášení.Přitom podle slov von der Leyenové dvě injekce už dostalo 57 % obyvatel.Dříve se plánovalo dosáhnout těchto ukazatelů do konce léta nebo do konce září, později ale posunula Evropská komise termín na konec července. Jak podotkla předsedkyně EK, co do tempa imunizace je EU mezi světovými lídry.Jak však oznámilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), úroveň vakcinace v jednotlivých státech regionu se liší.Například v Bulharsku dostalo do konce června aspoň jednu dávku vakcíny kolem 18 % dospělých, v Rumunsku asi 31 %, v Lotyšsku 44 %, v Německu 71 % a na Maltě 84 %. Podle informací na webových stránkách střediska v průměru převyšuje tento ukazatel 50 až 60 %.Obyvatelstvo EU činí kolem 450 milionů lidí. Dospělé obyvatelstvo tvoří lidé starší 18 let, 70 % činí 255 milionů lidí.V současné době se používají v EU čtyři vakcíny schválené EMA: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstroZeneca a Johnson & Johnson. Na samém začátku kampaně imunizace měla EU problémy s jejich dodávkami, pak se ale situace normalizovala. Regulační úřad zkoumá také ještě několik vakcín, včetně ruské Sputnik V.Dnes byly také zveřejněny údaje o Česku. Ministerstvo zdravotnictví ČR oznámilo, že v období od konce prosince roku 2020 až do dneška bylo v průběhu vakcinace uděláno 10 milionů očkování a bylo úplně naočkováno 4,64 milionu lidí z celkového počtu 10,71 milionu obyvatel. „V pondělí večer bylo dosaženo počtu 10 milionů očkování proti koronaviru, v úterý ráno činil tento ukazatel 10,06 milionu. Zcela naočkováno bylo 4,64 milionu lidí, první dávku dostalo 5,42 milionu lidí,“ uvádí se ve zprávě.V jednotlivých dnech přesahuje úroveň vakcinace v zemi 100 tisíc lidí, v posledních týdnech se ale vakcinace poněkud zpomalila, což lékaři spojují s tím, že začalo očkování generace 16 až 30letých, jejíž představitelé jeví menší zájem o očkování. V průběhu pondělka bylo naočkováno 65,7 tisíce lidí. V souvislosti se zlepšením epidemiologické situace v zemi a mj. s růstem počtu naočkovaných přijala česká vláda v pondělí rozhodnutí o dalším zmírnění řady opatření, která byla dříve podniknuta v rámci boje s koronavirem. Mj. od 1. srpna se zvyšuje povolený počet fanoušků na fotbalových utkáních první a druhé ligy a také počet diváků v kulturních podnicích, bazény mohou být zaplněny na 100 %, a povoluje se tancování v klubech. V pondělí bylo v Česku zaznamenáno 206 nových nakažených, tento ukazatel se snižuje už devátý den za sebou. Za dobu pandemie se nakazilo celkem 1,67 milionu lidí, uzdravilo se 1,63 milionu a zemřelo 30 362 lidí.

https://cz.sputniknews.com/20210727/babis-promluvil-o-preockovani-treti-davkou-vakciny-proti-koronaviru-15281514.html

❌➗➖➕ O proti Číně to je velký Bruselský/Evropský trapas a spousty zbytečně mrtvých. Je potřeba to USraelské zdravotní svinstvo a povinné placení poplatků tomu neefektivnímu parazitnímu úřednickému systému zrušit. Když by si každý občan radši ukládal ty peníze na vlastní zdravotní účet, tak by se měl mnohem lépe a mohl by si i klidně provádět léčbu v Číně. V tom dnešním kapitalistickém režimu jsou občané jenom bezprávní otroci a dojné krávy... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 117

Ondra Tykal Á jéje. Už je to tady, v eurosojuzu splnili a překročili. Ale zase jen hubou. 0

2

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, očkování, vakcína, eu