Herec Martin Zounar vystavil na obdiv své svaly. Fanoušci jsou z jeho proměny naprosto v šoku

Oblíbený český herec Martin Zounar je skvělým příkladem toho, že nikdy není pozdě na sobě začít pracovat. Ve svých 54 letech se totiž rozhodl, že zatočí s...

Zounar se nyní podělil o novou fotografii na sociální síti, která jasně dokazuje, žeto se shazováním kil myslí opravdu vážně. Není přitom žádné tajemství, že se do hubnutí pustil již před několika měsíci a nyní sklízí ovoce.Za zmínku stojí, že v jednom z dřívějších rozhovorů Zounar přiznal, že ho obezita omezovala ve všech směrech: „Když se zpevní tělo, zpevní se i mysl. Já už byl kvůli své obezitě takový celý ‚rozhnilý‘, nic mě nebavilo, nic se mi nechtělo dělat.“Nyní je však plný energie. S hubnutím mu navíc pomáhají odborníci.A jak na jeho nový a vylepšený vzhled reagovali uživatelé sociálních sítí? Byli naprosto v šoku.Lidé ho chválili za to, že odvedl dobrou práci. „Hezky se to rýsuje,“ reagovali.Podle mnohých mu to nyní sekne a je „štramák“.Reakce přišly ale také od známých osobností. „Jsi kořen, brácha,“ pochválil ho herec Zdeněk Godla.A ozvala se také herečka Alice Bendová. „Teeeda, vypadáš skvěle,“ vzkázala mu.Pozadu nezůstala ani kolegyně Adéla Gondíková: „Drž tooo. Super!“Martin ZounarTento sympatický muž je český herec a moderátor, který se však věnuje také dabingovému herectví a rozhlasovému moderování. Jeho první velkou rolí byla role mladého vojáka Tomáše v televizním seriálu Chlapci a chlapi. Proslavil se ale také rolíve filmech Pták Ohnivák a Vekslák a seriálech Velmi křehké vztahy, Rodinná pouta a Vyprávěj. Od roku 2011 se objevuje jako lékař Bohdan Švarc v oblíbeném seriálu Ordinace v růžové zahradě.To však není zdaleka vše. Zounar se jednu dobu objevoval také na TV Prima jako moderátor programů o vaření – Mňam aneb Prima vařečka, Tescoma Prima vařečka.Pokud jde o jeho osobní život, v minulosti byla jeho partnerkou producentka Simona Brdičková, s níž má dceru Claudii. Nyní se po jeho boku objevuje psycholožka Kateřina, kterou v roce 2020 požádal o ruku.

