„Jak dlouho bude ještě vláda váhat?“ Otálení s rozhodnutím o pomoci Afgháncům zneklidňuje opozici

Česká vláda zatím stále nerozhodla, jak bude pomáhat afghánským tlumočníkům, kteří v posledních 20 letech pomáhali českým vojákům během jejich účasti v misi... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Pomoc afghánským spojencům aktuálně řeší skoro všechny armády, které se ve středoasijské zemi angažovaly. Např. britská armáda plánuje poskytnout azyl skoro třem tisícům Afgháncům a jejich rodinám. USA schválilyaž 100 milionů dolarů (2,56 miliardy korun) na naléhavé potřeby a evakuaci všech, komu v zemí nyní hrozí odveta ze strany radikálů.Jak uvádí deník Právo, české ministerstvo obrany již připravilo materiál, jak se konkrétně postarat o afghánské pomocníky, jenže vláda ještě nebyla připravena jejschválit.Pomoc ze strany Česka aktuálně potřebuje asi 30 Afghánců společně s jejich rodinami. Pravděpodobnější variantou pomoci bude podle Práva finanční příspěvek a diplomatická pomoc při přestěhování do jiné země. O azyl v ČR se prý zatím moc neuvažuje, neboť mezi Afghánci o něj není takový zájem jako v jiných zemích, kde je větší afghánská komunita.Zachráníme je?První místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin se domnívá, že pomoc afghánským tlumočníkům je morální povinností Česka. I protomu není jasné, proč vláda tak dlouho otálí s rozhodnutím.„Zachráníme je? Pomáhali našim vojákům, teď je nesmíme nechat zmasakrovat. Naši vojáci by se na misích neobešli bez místních spolupracovníků, zejména překladatelů,“ zdůvodnil Czernin.Politik se domnívá, že poskytnutí azylu bude tou nejadekvátnější formou pomoci.„Jak dlouho bude ještě naše vláda váhat se záchranou těchto statečných lidí?“ ptá se místopředseda TOP 09.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Červenáček

Může jim zajistit existenci u nás nebo v jiném státě - společné útočiště. Jsou jiné varianty? Snad ještě by si je mohli rozebrat Bartošovi Piráti a vzít si je po jednom do společné domácnosti. Zvláště ty přihřáté - mohlo by se dostat i na K. Olinku. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅

2