https://cz.sputniknews.com/20210727/jizni-korea-a-kldr-obnovily-prerusene-komunikacni-linky-15277970.html

Jižní Korea a KLDR obnovily přerušené komunikační linky

Jižní Korea a KLDR obnovily přerušené komunikační linky

V roce 2020 přerušené komunikační linky mezi Jižní Koreou a Korejskou lidově demokratickou republikou byly obnoveny na základě dohody lídrů obou zemí, uvedla... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T07:39+0200

2021-07-27T07:39+0200

2021-07-27T07:39+0200

svět

politika

kldr

jižní korea

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/15277926_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_2b38855087054367c23bfa3290976928.jpg

Podle informací úřadu bylo spojení naladěno poprvé za 14 měsíců, všechny komunikační linky byly přerušeny 9. června 2020. Odpovídající orgány obou států první telefonát provedly v 10:00 (03:00 SEČ).V létě 2020 se mezikorejské vztahy vyostřily kvůli tomu, že protipchjongjanští aktivisté na území Severní Koreje odeslali propagandistické letáky a materiály.Tehdy Korejská centrální zpravodajská agentura informovala o úplném přerušení všech komunikačních linek s jihem, včetně vojenských kanálů a speciální linky mezi nejvyšším vedením obou zemí.Ochrana před KLDRJižní Korea hodlá vyvinout systém na ochranu své infrastruktury před eventuálním dělovým ostřelováním ze strany KLDR, informuje agentura Jonhap s odkazem na správu obranných nákupů Korejské republiky (DAPA).Správa sdělila, že výbor pro obranné projekty v čele s ministrem obrany schválil projekt v hodnotě 2,89 bilionu wonů (2,56 miliardy dolarů). Může být odstartován v příštím roce a ukončen přibližně v roce 2035.Vojáci hodlají vyvinout podobný systém, jako je izraelský systém Železná kupole. Je určen k objevení, identifikaci a likvidaci hrozeb zvenčí, raket kratšího doletu, dělostřeleckých střel a dronů.Agentura Jonhap informuje, že Ministerstvo obrany Jižní Koreji slíbilo již loni vyvinutí tohoto systému a že KLDR rozmístila na tisíc dělostřeleckých zbraní, včetně raketometů ráže 240 mm, podél demarkační čáry rozdělující obě Koreji. Pchjongjang také nejednou předváděl v posledních letech nové rakety.

https://cz.sputniknews.com/20210628/jizni-korea-vytvori-zeleznou-kupoli-na-ochranu-pred-kldr-14982834.html

❌➗➖➕

Německá televize Phönix skoro neustále vysílá propagandu proti Rusku, Číně, severní Korei a další země, které USraelci chtějí propagačně poškodit a namozkovat blbečky. Rád se na ty filmy dívám, protože mě jednak zajímá, jakým způsobem dělají propagandu a za druhé i ukazují reportáže z těchto zemí, kde se dá i vidět jak tam lidé žijí, na ulicich jezdí dobrá auta a moderní veřejná doprava. Baráky jsou moderní a čisté, a hotely mají vysokou úroveň. Lidé mají moderní oblečení a je prostě i vidět že to co ta propaganda vypráví, je vymyšlené pomlouvání, kde rádi používají výrazy jako diktátor, totalitní kontrola, zákazy, nesvoboda, co je pravda, atd... 🤩🤩🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾

2