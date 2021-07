https://cz.sputniknews.com/20210727/lekari-upozornili-na-necekane-priznaky-postcovidoveho-syndromu-15287105.html

Lékaři upozornili na nečekané příznaky postcovidového syndromu

Lékaři upozornili na nečekané příznaky postcovidového syndromu

Lidem, kteří prodělali covid-19, se mohou začít před očima objevovat „nepochopitelné skvrny“, řekl virolog Jevgenij Timakov v rozhovoru pro Vesti FM. 27.07.2021, Sputnik Česká republika

„Po koronavirové infekci se vyskytuje velmi mnoho případů vaskulární trombózy sítnice, kdy to člověk ani nevnímá, nechápe, že existuje mikrotrombus, objevila se skvrna, no tak se objevila. Zrak se vám nezhoršuje, ale přesto je nutné okamžitě navštívit očního lékaře,“ upozornil doktor Timakov.Doporučil také absolvovat vyšetření u kardiologa a neurologa, a to i mladým pacientům. Podle jeho slov lidé, kteří prodělali covid-19, častěji trpí závratěmi a mdlobami a hůře snášejí teplo a fyzickou námahu.Britští vědci přirovnali příznaky doprovázející nákazu koronavirem v raném stádiu k vedlejším účinkům po očkování. Vědecká práce je publikována na webových stránkách preprintů medrxiv.com.Vědci z King's College London analyzovali články o klinických studiích vakcín proti koronaviru, které byly publikovány v období od 1. ledna 2020 do 21. června 2021. Autoři vybrali jako předměty svého zkoumání čtyři vakcíny používané ve Velké Británii: Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Janssen.Vzorek zahrnoval 15 tisíc pacientů, z nichž asi 4 tisíce lidí po očkování pociťovaly stav podobný covidu-19. K běžným příznakům, které se objevují jak po infekci koronavirem, tak i po očkování proti němu, zařadili vědci únavu, bolesti svalů, bolesti hlavy a horečku.Rozdíl mezi stavem po očkování a během nemoci spočívá v tom, že v prvním případě obvykle příznaky třetí den zmizely, zatímco ve druhém případě naopak zesílily.

