Matovič dostal první dávku Sputniku V. Ruskou vakcínu démonizovali dezoláti, tvrdí

Slovenský ministr financí a expremiér Igor Matovič včera dostal první dávku ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V, informoval o tom na sociální síti. 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvedl na Facebooku, termín na očkování dostal po 26 dnech od přihlášení.Na klinice cizokrajných chorob podle expremiéra ruskou vakcínou naočkovali přes osm tisíc lidí a měli minimum vedlejších účinků, z toho žádné závažné.Na jejich „tupost“ podle ministra financí doplatí všichni, „protože dnes už se mohou i na hlavu stavět, ale pokud odradili od Sputniku pochybovače v době covidové hrozby, ty stejné lidi už ničím nepřesvědčí, a ti ani v jiné době relativního covidového klidu“. Matovič také doplnil, že se na termín přihlásil 30. června večer, přičemž 21. července ve 12.42 hod mu přišlo potvrzení s termínem na pondělí. Tento dodatek uvedl se slovy „protože někdo šířil své bludy“.O tom, kdy se konečně naočkuje sám Matovič, se vedla dlouhá debata a sám ministr tvrdil, že ještě nebyl očkován proto, že mu ještě běžel termín poté, co se sám na konci roku 2020 nakazil koronavirem. Během jednoho z posledních a nynějších jednání vlády před létem Matovič dokonce popřel, že by dostal termín na ruský Sputnik, když se ho zeptali, kdy se konečně nechá očkovat.Matovič si přitom ještě minulý týden ve středu stěžoval, že navzdory registraci do čekárny stále nedostal termín.Bývalý premiér se podle vlastních slov přihlásil „v poslední den a poslední hodinu“. Čekárna na ruskou vakcínu se otevřela 5. června a registrace na ni skončila 30. června.Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský dokonce pro portál Postoj komentoval Matovičova slova o tom, že prý nedostal termín ze zmíněného dne.„Není to pravda. Dostal ho. Dal jsem si to prověřit. Odeslání termínu z NCZI bylo už ráno,“ řekl Lengvarský již 22. července. Matovič tento termín dostal 21. července, tedy den před zveřejněním rozhovoru.Do konce červencePrvní dávku Sputniku V dosud dostalo 15 300 lidí, obě dávky 11 010 lidí. Podle mluvčí resortu zdravotnictví Zuzany Eliášové by měly termíny dostat do konce července, což je termín, do kdy mají být spotřebovány očkovací látky určené k první injekci.Očkování Sputnikem bude také dokončeno druhou dávkou do konce prázdnin, což je datum vypršení platnosti posledních ampulí.Dlouhý konfliktRuská látka se stala jablkem sváru mezi Matovičem a Lengvarským již krátce po složení kabinetu Eduarda Hegera. Nový ministr zdravotnictví kauzu zdědil po svém předchůdci a trvalo to více než dva měsíce, než se s ní vyrovnal. Očkování povolil až v červnu, protože se čekalo na laboratorní testy a souhlas ruské strany.Problém byl i s platbou za vakcíny, která byla odeslána po splatnosti ještě za dob ministrování Marka Krajčího.Dodávky Sputniku V na SlovenskoMatovič se během zuřící druhé vlny pandemie koronaviru rozhodl zakročit a Sputnik na Slovensko dovezl i bez souhlasu koaličních partnerů.Matovič tehdy argumentoval tím, že velká část populace, podle jeho odhadů půl milionu, by se chtěla dát očkovat jen ruskou vakcínou.Zájem o očkování se však ukázal být podstatně nižší, počet očkovaných první dávkou překročil 15 tisíc. 160 tisíc dávek, kterým měla brzy skončit expirace, nakonec od Slovenska odkoupilo zpět Rusko.

