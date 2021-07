https://cz.sputniknews.com/20210727/nebezpeci-pominulo-ale-pohresovany-krokodyl-vsechny-prekvapil-celou-dobu-cihal-na-majitele-v-15288622.html

Nebezpečí pominulo, ale pohřešovaný krokodýl všechny překvapil. Celou dobu číhal na majitele v…

Krokodýl, který včera zmizel v Ostravě ze zahrady svého majitele, byl nalezen. Česká policie na svém twitterovém účtu informovala o tom, že krokodýlí mládě moc... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Připomínáme, že včera Policie České republiky informovala o tom, že přijala oznámení o útěku krokodýla ze zahrady chovatele v Ostravě v ulici Závodní. Ve své zprávě policisté zdůrazňovali, že jde o potenciálně nebezpečné zvíře, které bylo dva dny bez potravy. Majitel krokodýla se obrátil na policii až po uplynutí dvou dnů od chvíle, kdy si všiml, že jeho krokodýl není na svém místě. Během pondělí a dnešního dne se na pátrání po predátorovi podílelo kolem dvou desítek policistů, kterým pomáhalo deset strážníků městské policie.Nakonec pátrání policistů po nebezpečném mláděti skončilo úspěchem, ale ve skutečnosti by mohlo trvat mnohem kratší dobu. Krokodýl se totiž během těchto dnů schovával ve sklepě domu, v němž bydlel společně se svým majitelem.Případ z březnaJiž v březnu psala média o tom, jak během požáru v zahradním domku na Šumpersku překvapil hasiče krokodýl nilský.Zásah hasičů musel být tehdy kvůli krokodýlovi přerušen a přivolán odborník na odchyt zvířat. „Krokodýl byl odborně odchycen pomocí lan a přemístěn do garáže,“ uvedla mluvčí Balážová.Místní obyvatelé věděli, že majitel domku chová krokodýla nilského.Nicméně úřady neměly o pobytu téměř třímetrového krasavce tušení. Ukázalo se, že majitel neměl k jeho chovu povolení. Slíbil však, že dá do pořádku jak životní prostory krokodýla, tak i nezbytnou dokumentaci.

ToMašek tak to dopadá když si dnes může kdokoliv koupit cokoliv... vzpomínám na časy, kdy jsme chodili po chodnících bezpečně, tehdy byla ve větším železářství ke koupi měsíčně jen jedna favoritka a dvě až tři ukrajiny... achjo, krásná doba! bezstarostně důstojná a bezpečná... 1

Dědouch2 Krokoš, je úžasně přítulný mazlíček. Člověk si ho může pohladit někdy i dvakrát. 0

