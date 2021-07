https://cz.sputniknews.com/20210727/nechte-moji-mamu-matka-maleho-ditete-zazila-tvrdy-zasah-policistu-kvuli-rousce-video-15274393.html

„Nechte mojí mámu!“ Matka malého dítěte zažila tvrdý zásah policistů kvůli roušce. Video

„Nechte mojí mámu!“ Matka malého dítěte zažila tvrdý zásah policistů kvůli roušce. Video

Pětatřicetiletá matka s malým dítětem po návštěvě supermarketu v Jílovém u Prahy nyní sčítá odřeniny a pohmožděniny na tváři a těle, protože na nákupech, kam... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T09:09+0200

2021-07-27T09:09+0200

2021-07-27T09:09+0200

zdraví

česko

roušky

koronavirus

supermarket

policejní násilí

opatření

dítě

matka

nákup

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/596/64/5966483_0:195:3295:2048_1920x0_80_0_0_acffc2158b99b5a222e2566bd30ce505.jpg

Na videu je slyšet jak hlasitý křik samotné Venduly Veselé, tak i zoufalé volání jejího dítěte „nechte mojí mámu!“. Poté, co žena neuposlechla výzvypolicistů, ji strážcipořádku po slovní potyčce násilím povalili na zem a spoutali.Policie vidí celý zákrok jako oprávněný. ,,Policisté vyzvali 35letou ženu, aby si nasadila ochranu dýchacích cest, nechtěla ani uposlechnout opakované výzvy k prokázání totožnosti,“ uvedla mluvčí policie Monika Schindlová. Zákrok policistů byl proto podle ní vzhledem k situaci adekvátní.Zákrok z pohledu ženyVeselá má ale k celé situaci jiný postoj. V popisku u zveřejněného videa totiž uvedla, že do místní Billy chodí nakupovat bez roušky často. Tentokrát však ochranka obchodu i prodavačka Veselou upozornili, aby si ochranu dýchacích cest nasadila. A v tutéž chvíli se v obchodě objevili i policisté a vše začalo.,,Nechtěli mě nechat ani zaplatit nákup, řekla jsem, že tu nechci dělat komedii a věc vyřešíme venku, A prohodila nějakou tu poznámku o jejich trapnosti.. Pan policista byl však jiného názoru a hulákal na mě něco v tom smyslu, ať okamžitě uposlechnu příkazu a předložím doklad totožnosti. Došla jsem v klidu k autu i se svým malým synem a v tu chvíli už na mě zas ječel, co všechno dalšího jsem spáchala… Jako ohrožování veřejného zdraví a neuposlechnutí výzvy. Řekla jsem mu, že se ráda prokážu, až mi řekne, čím jsem se provinila. Byl jak kolovrátek a já si stála také za svým, že chci vědět, co jsem udělala a on, že na jeho výzvu musím prokázat totožnost,“ uvedla Veselá.Pak ale došlo k napadení. Žena tvrdí, že se policista vyžíval v tlačení obličeje k zemi a koleno jí„zarazil mezi lopatky“, přestože byla již dávno v poutech. „Museli mi je pak povolit, protože mi zmodraly a natekly prsty,“ popsala Veselá policejní zákrok u něhož celou dobu stálo i její malé dítě.Jak sdělila mluvčí policie, ženu nakonec přivezli na služebnu a po zjištění totožnosti ji propustili na svobodu.,,Nyní se bude zpovídat z přestupků, které spáchala, ve správním řízení,“ dodala Schindlová.

https://cz.sputniknews.com/20210724/cesky-floyd-z-teplic-byl-pohrben-obrad-probehl-s-otevrenou-rakvi-15249294.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, roušky, koronavirus, supermarket, policejní násilí, opatření, dítě, matka, nákup