Nejsme lůza! Lipovská vysvětlila, proč kandiduje do Sněmovny za Volný blok

Hlasy pracujících a mlčící většiny mají být vyslyšeny. Radní České televize Hana Lipovská těmito slovy vysvětlila, proč hodlá kandidovat do Poslanecké sněmovny... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Lipovská své rozhodnutí vysvětlila na videu kanálu Aby bylo Jasno na Youtube. Divákům říká, že během svého působení v Radě ČT dostávala nejen stížnosti na práci veřejnoprávní televize, ale i osobní příběhy lidí, kterým se nezamlouvá současné politické dění.Současná politická reprezentace podle Lipovské není schopna bránit tyto marginalizované skupiny lidí. Politiky obvinila ze strachu, prospěchářství, intrikaření s byznysem. Ti poctiví mají podle ní „pocit marnosti a osamění v boji s větrnými mlýny“.Inspirovaly ji ale tisíce demonstrujících na Malostranském náměstí. Lidé podle ní nedemonstrovali „proti něčemu, ale za něco – za naši svobodu, za osobní odpovědnost každého člověka, za suverenitu naší země“.Demonstrace na Malostranském náměstí se konala 7. července. Organizoval ji Volný blok. Lidé protestovali proti covidpasům a dalším protikoronavirovým opatření. Protesty se neobešly bez potyček s policií.Právě tento zážitek ji přiměl kandidovat za Volného blok. Vyzvala diváky, aby se nebáli bojovat za svá práva tak, jak to ostatně činí i ona.Dříve kandidátku za Volného blok ohlásila i Jana Bobošíková. I ona zmínila reakci na demonstraci na Malostranském náměstí za jednu z příčin, proč se k tomu odhodlala.Připomeňme, že Volný blok jde k volbám spolu s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS).

