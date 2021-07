https://cz.sputniknews.com/20210727/neni-mozne-nabizet-vize-odtrzene-od-reality-cirkev-poprela-politicke-postoje-lipovske-15287816.html

„Není možné nabízet vize odtržené od reality.“ Církev popřela politické postoje Lipovské

„Není možné nabízet vize odtržené od reality." Církev popřela politické postoje Lipovské

Katolická církev dnes vydala stanovisko, ve kterém podotkla, že se neztotožňuje s politickými postojí některých kandidátů do Sněmovny, kteří jsou s ní... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Zatímco první, jež byla do Rady ČT nominována právě Českou biskupskou konferencí, nedávno oznámila kandidaturu za Volný blok, druhý kandiduje za SPD. Nerušil je zároveň vedoucím referentem Odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského. Podle předsedy České biskupské konference (ČBK) a arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera, jenž napsal prohlášení církve, dotyčná politická uskupení protiřečí hodnotám, které deklaruje katolická církev.„Je třeba deklarovat, že politický postoj těchto osob není postojem Církve,“ stojí v prohlášení.Arcibiskup olomoucký s odvoláním na vyjádření papeže Františka upozorňuje, že se nelze zaštiťovat jednou křesťanskou hodnotou, ale zároveň popírat jiné, mezi kterými jmenuje pokoj a sociální smír.„Současně není možné nabízet vize odtržené od reality, které jsou neuskutečnitelné a stavět se tak do role zachránce společnosti, což je ve své podstatě planý předvolební slib,“ dodal arcibiskup olomoucký.Hlasy pracujících a mlčící většiny mají být vyslyšenyRadní České televize Hana Lipovská dnes vysvětlila, proč hodlá kandidovat do Poslanecké sněmovny za Volný blok. Pobídly ji k tomu stížnosti na práci České televize i demonstrace proti vládním opatřením v boji proti covidu-19.Během svého působení v Radě ČT totiž dostávala nejen stížnosti na práci veřejnoprávní televize, ale i osobní příběhy lidí, kterým se nezamlouvá současné politické dění. „Mnoho stěžovatelů píše přímo do České televize, řada ale kontaktovala soukromě přímo mě. A mnohdy nejen kvůli televizi, ale také s příběhy svých bojů s úřady, svých obav z toho, kam svět směřuje, své osamělosti,“ dělí se o svézkušenosti radní.Současná politická reprezentace podle Lipovské není schopna bránit tyto marginalizované skupiny lidí. Politiky obvinila ze strachu, prospěchářství, intrikaření s byznysem. Ti poctiví mají podle ní „pocit marnosti a osamění v boji s větrnými mlýny“.Inspirovaly ji ale i tisíce demonstrujících na Malostranském náměstí. Lidé podle ní nedemonstrovali „proti něčemu, ale za něco – za naši svobodu, za osobní odpovědnost každého člověka, za suverenitu naší země“.Právě tento zážitek ji prý přiměl kandidovat za Volnýblok. „Hlasy pracujících a mlčící většiny mají být vyslyšeny,“ podotkla Lipovská.

