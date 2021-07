Nezodpovědné soudy nám komplikují práci. Babiš ztrhal rozhodnutí NSS. Opozice je v šoku

https://cz.sputniknews.com/20210727/nezodpovedne-soudy-nam-komplikuji-praci-babis-ztrhal-rozhodnuti-nss-opozice-je-v-soku-15286265.html

Premiér Andrej Babiš (ANO) zkritizoval poslední rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), podle kterého povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách je... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Babiš rozhodnutí NSS napadl tím, že soudci činí rozhodnutí, aniž by měli odpovědnost za lockdowny a úmrtí na koronavirus.Podle CNN Prima News Babiš dále poukázal, že v Česku existuje řada institucí, které vládě komplikují práci. Jejich odborné dovednosti v otázce covidu-19 zpochybnil.Podle NSS opatření, které nařizuje nošení respirátorů ve vnitřních prostorách či v hromadné dopravě, není náležitě odůvodněné. Rozhodnutí vstoupí v platnost za tři dny od právní moci rozsudku. Ministerstvo zdravotnictví tak má čas věc napravit.Podle předsedy soudního senátu Petra Mikeše ministerstvo nerespektuje názor soudu a porušuje zásady demokratického právního státu.Svým rozhodnutím soud vyhověl navrhovateli, jímž byla fyzická osoba, která trpí dlouhodobým onemocněním dýchací soustavy. Povinnost nosit ochranné prostředky ve vnitřních prostorech budov či v hromadné dopravě tak činila dotyčnému značné potíže. Navíc navrhovatel již prodělala covid-19, a tím pádem měl vysoký počet protilátek. Tudíž povinné nošení roušky či respirátoru představovalo pro jeho zdraví větší riziko než odmítnutí jejich nošení.Opozice je zděšenáNa rozsudek NSS reagovala i opozice. Ta vesměs kritizuje počínání ministerstva zdravotnictví.Ani šéfce TOP 09 Markétě Pekarové Adamové se nelíbí porušování zákonů ze strany ministerstva zdravotnictví. Podle ní by za to měl někdo nést odpovědnost.Spoluzakladatel TOP 09, bývalý poslanec Miroslav Kalousek je rovněž zděšen.„V právním demokratickém státě nesmí být nikdo nad zákonem, ani vláda v mimořádných situacích. Babišova vláda neschopných marketinkových loutek však opakovaně není schopna zákon respektovat. Nejvyšší správní soud má ještě svatou trpělivost. Voliči by ji už mít neměli,“ konstatoval Kalousek.V šoku jsou i komunisté.

STEV.SEAGAL Dle špičkových odborných lékařů jako je česká mikrobioložka Soňa Peková, slovenský lékař jakubec, britský vědec a lékař David Icke, lékařka z pamamských hor co léčí i hlavy státu je pandemie koronaviru uměle vyrobená v laboratořích Billa Gatese, CIA a farmaceutických západních korporací což uvedl v říjnu minulého roku v Berlíně na 1,5 milionové protikoronavirové demonstraci synovec zavražděného prezidenta Kennedyho a tyto korporace z toho mají gigantické zisky. Tito fundovaní vědci a lékaři zjistili nade vší pochybnost uměle vyrobený koronavir. Ve vakcínách na COVID-19 a SARS CO 2 i dalších jsou nanočástice, čipy Billa Gatese, genetické modifikace co zníčí DNA, lithium, smrtící látka squale co způsobí nesnesitelné bolesti kloubu a páteře, horečky, neplodnost, přenáší z očkovaných nebezpečné a smrtící viry s předčasnou smrtí !!! Za tím zlem stojí Illumináti, aristokrati, WHO, OSN, Bilderberg klub a nad nimi Rada sedmi co korumpuje vlády, média, novináře, herce, politiky a VIP parazity ! 1

vojtavlcek1954 Aby se ta slavná opozice nepotento. Chytne se všeho, co by mohlo způsobit pád vlády, Babiše osobně a v podstatě rozvrat. Svým způsobem mne mrzí postoj KSČM a vyjádření Ondráčka, neboť se dostal tímto na úroveň Fialy, Pakarové či Bartoše, a to je hodně velký propad. nechápu,proč se dělá kolem toho takový humbuk. MZd to opraví a stejně se budou respirátory nosit dál. 0

