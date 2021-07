https://cz.sputniknews.com/20210727/odbornici-na-vyzivu-upozornili-na-tri-nemoci-ktere-mohou-byt-zpusobeny-castou-konzumaci-brambor-15268668.html

Odborníci na výživu upozornili na tři nemoci, které mohou být způsobeny častou konzumací brambor

Odborníci na výživu upozornili na tři nemoci, které mohou být způsobeny častou konzumací brambor

27.07.2021

„Efekt vysoké glykemické zátěže podobný horské dráze může způsobit, že lidé brzy po jídle pocítí opět hlad, což může vést k přejídání. Z dlouhodobého hlediska může strava s vysokým obsahem brambor a rychle stravitelných potravin s vysokým obsahem sacharidů přispět k obezitě, cukrovce a srdečním onemocněním,“ uvádí publikace.Při konzumaci brambor může člověk rychle znovu pociťovat hlad, který se následně může stát příčinou přejídání. Z dlouhodobého hlediska může nadměrná konzumace brambor vést k přibývání na váze.Ruská odbornice na výživu Maria Šubinová již dříve v rozhovoru pro portál Zvezda hovořila o tom, máme-li se brambor v jídelníčku bát. Podle jejího názoru je strach z tohoto produktu v mnoha aspektech přehnaný. Například brambory nejsou kalorické potraviny a mohou se stát těžšími pouze díky volbě oleje na smažení nebo dušení, prohlásila odbornice.„Co skutečně stojí za pozornost, je glykemický index brambor. Ten je opravdu vysoký. To znamená, že brambory mohou rychle a vysoko zvýšit hladinu glukózy v krvi,“ upozornila Šubinová.Takové jídlo ve velkém množství může vést k nepříjemným zdravotním následkům, jako jsou onemocnění srdce a cév. Bylo by však špatné se tohoto produktu zcela vzdát.Šubinová také doporučila, abychom brambory nerozvařili a nejedli horké. Můžeme k nim přidat také bílkoviny a tuky. Například kousek másla a rybu nebo maso.Odbornice poukázala na to, že přidání kyseliny je dalším způsobem, jak snížit škodlivé účinky brambor. K tomuto účelu je vhodný například ocet. Kromě toho si můžeme vybírat mladé brambory, aby byl glykemický index od samého počátku dostatečně nízký.

