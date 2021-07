https://cz.sputniknews.com/20210727/polsko-se-pochlubilo-zachranou-evropy-pred-nord-stream-2-kreml-zareagoval-15285126.html

Polsko se pochlubilo „záchranou Evropy“ před Nord Stream 2. Kreml zareagoval

Polsko se pochlubilo „záchranou Evropy“ před Nord Stream 2. Kreml zareagoval

Náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz v rozhovoru pro Polskie Radio prohlásil, že Varšava se snaží zpomalit výstavbu plynovodu Nord Stream 2. 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T16:20+0200

2021-07-27T16:20+0200

2021-07-27T16:20+0200

svět

nord stream 2

plynovod

polsko

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/15253924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c03393b7efa0a187c941ab23152d26d.jpg

„Po dobu několika let jsme brzdili financování Nord Stream 2. Kdyby nebylo našich akcí, tento projekt by byl dokončen už dávno <...>. Čím déle bude tento plynovod neaktivní, tím lépe pro střední a východní Evropu a jednotu Evropské unie,“ řekl.Polsko a Ukrajina mají v úmyslu i nadále bojovat proti realizaci Nord Stream 2. Poslanec Sejmu Jacek Protas minulý týden označil dohodu mezi USA a Německem o plynovodu za selhání polské diplomacie a poslankyně za vládnoucí stranu Právo a spravedlnost Katarzyna Suika dokonce obvinila EU a Německo z duplicity ve vztahu k Polsku. Přirovnala situaci kolem plynovodu k začátku druhé světové války, s tím, že nyní Polsko nemůže počítat se spojenci, stejně jako v roce 1939.Předtím vydaly Německo a USA společné prohlášení, v němž se hovoří o opatření na podporu Ukrajiny, evropské energetické bezpečnosti a společných cílech v ochraně klimatu. Formuluje řadu podmínek k provozu Nord Stream 2. Země především zaručily pokračování tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Berlín slíbil, že využije všechny dostupné prostředky vlivu k tomu, aby dohoda o tranzitu plynu mezi Ruskem a Ukrajinou byla prodloužena. Německo se zejména zavázalo usilovat o sankce proti Rusku, pokud to bude využívat energii jako zbraň proti evropským zemím.Prezident Andrzej Duda prohlásil, že německo-americké dohody negativně ovlivní bezpečnost velké části Evropy, a předseda vlády Mateusz Morawiecki uvedl, že Washington a Berlín „velmi sobecky přistoupily k výstavbě Nord Stream 2“.Rusko přitom opakovaně požadovalo ukončení politizace Nord Stream 2 a zdůraznilo, že tento projekt je komerční a prospěšný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii. Moskva dále uvedla, že dohoda o tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu bude realizována po celou dobu její platnosti a ani po jejím ukončení Rusko neplánuje odmítat ukrajinský tranzit.Kreml okomentoval postoj Polska k Nord Stream 2V Kremlu dokáží jen stěží pochopit důvody negativního postoje Polska k projektu Nord Stream 2, který je pro Evropu tak důležitý, řekl prezidentův tiskový tajemník Dmitrij Peskov.„Tady je třeba pochopit, proč právě Polsko. Upřímně řečeno, je obtížné pochopit takový přístup k tak důležitému projektu pro celou Evropu. Tento projekt je nesmírně důležitý, je schopen a dokáže významně přispět k zajištění energetické bezpečnosti Evropy. Blíží se k dokončení. Samozřejmě, že se nemůžeme dívat s porozuměním na takové deklarace,“ prohlásil Peskov.

https://cz.sputniknews.com/20210725/na-ukrajine-uvedli-hlavni-problem-kvuli-nord-stream-2-15253857.html

polsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, plynovod, polsko, rusko