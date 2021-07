https://cz.sputniknews.com/20210727/pruzkum-ukazal-kolik-americanu-povazuje-valku-v-afghanistanu-za-chybu-15278352.html

Průzkum ukázal, kolik Američanů považuje válku v Afghánistánu za chybu

Téměř polovina Američanů (47 %) se drží názoru, že účast Spojených států amerických ve válce v Afghánistánu byla chybou, uvádí sociologický institut Gallup. 27.07.2021, Sputnik Česká republika

USA dříve informovaly o stažení většiny svých vojsk z této republiky, proces by měl být dokončen do konce srpna.Výsledky průzkumu, který proběhl od 6. do 21. července, jsou založeny na dotazování 1 007 občanů starších 18 let v 50 státech USA a v okruhu Kolumbie, odchylka činí čtyři procenta s pravděpodobností 95 procent.Gallup zkoumá tuto otázku od roku 2001. Nejsilněji Američané odsuzovali účast v konfliktu v roce 2014 (49 procent).Názory se liší v závislosti na stranické příslušnosti. Nyní si to myslí 56 procent demokratů a 29 % republikánů. Zároveň se uvádí, že v květnu 2011 necelá polovina demokratů označila válku za chybu poté, co byl v Pákistánu zabit zakladatel al-Káidy (zakázaná v RF) Usáma bin Ládin.Likvidace guvernéra z TálibánuAfghánská armáda zlikvidovala „stínového“ guvernéra z Tálibánu (zakázaný v RF) Mullaha Halima v osvobozené oblasti Karu na západě země. Uvedlo to afghánské ministerstvo obrany.Mluvčí afghánského ministerstva obrany Fawad Amán dříve uvedl, že vládní síly od militantů osvobodily oblast Karu v západní provincii Herát.V Afghánistánu dochází ke střetu mezi vládními silami a ozbrojenci hnutí Tálibán, kteří se zmocnili významných území ve venkovských oblastech a zahájili ofenzívu proti velkým městům.Mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem začala v hlavním městě Kataru 12. září 2020.Americká administrativa od 1. května zahájila a do 11. září slibuje ukončit stažení vojsk z Afghánistánu v koordinaci se spojenci.V roce 2020 v Dauhá podepsali představitelé Washingtonu a Tálibánu první mírovou dohodu za více než 18 let války. Dokument stanoví stažení cizích vojsk z Afghánistánu a zahájení meziafghánského dialogu po výměně vězňů.Tento týden ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov prohlásil, že Rusko využívá všechny možnosti, aby navázalo přímý dialog mezi Táliby a afghánskou vládou.

josefnovak_36 překvapuje to snad někoho? A 35% američanů věří na mořské víly a další pohádkové bytosti. To je taky fakt. Stejně, jako Simo věří, že vše americké nebo západní je nejlepší. 0

Červenáček Koho se ptali na názor ? Kdyby se ptali USA vesničanů, kteří ani nevědí že existuje Afghánistán, jsou negramotní a nikdy neopustili svou vesnici/městečko, nenavštívili okresní město, byl by výsledek - jaký ? Nemohl by být žádný. Až pindosi ve městech věcí alespoň něco málo. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Zprávy

