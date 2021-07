https://cz.sputniknews.com/20210727/rusko-zvysuje-vyrobu-vojensky-a-civilnich-vrtulniku-15278155.html

Rusko zvyšuje výrobu vojenský a civilních vrtulníků

V roce 2020 společnost dodala 170 vrtulníků, 95 z nich byly vojenské.Vrtulníky Ruska jsou jediným vývojářem a výrobcem vrtulníků v Rusku, patří mezi světové lídry v této oblasti. Holding byl vytvořen v roce 2007, spadá pod něj pět vrtulníkových závodů, dvě konstrukční kanceláře, podniky na výrobu a obsluhu náhradních dílů, opravárenské závody a servisní společnost, která zajišťuje poprodejní doprovod v Rusku i za jeho hranicemi. Produkci nakupuje Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro mimořádné situace, další státní zákazníci, letecké společnosti Gazprom avia a UTair, velké ruské a zahraniční společnosti.Přeprava českých vojáků Airbusem A-330Generální štáb Armády ČR informoval o využití letadla Airbus A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) z mezinárodní transportní letky pro přepravu vojáků a materiálu do Pobaltí. Česká republika je od roku 2019 součástí Mnohonárodní flotily víceúčelových tankovacích a transportních letadel MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet).Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu pro ČTK sdělila, že letoun startoval z Pardubic a příslušníky úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany přepravil do Kaunasu v Litvě. Odtud pak letoun pokračoval do Rigy v Lotyšsku, kam dopravil ženisty pontonové čety. Obě jednotky budou půl roku nasazeny v rámci Alianční předsunuté přítomnosti eFP (Enhanced Forward Presence) v Litvě pod vedením Německa a v Lotyšsku pod vedením Kanady.Zmiňme, že do projektu MMF je kromě České republiky zapojeno dalších pět států Evropské unie: Belgie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Norsko.

vaclav kalousek Nejhorší vrtulníky má USA 6

Simo Häyhä s ruskými vrtulníky je to podobné jako s ruskými dopravními letadly. Ve světě vládnou Západní výrobci vrtulníků a ti ruští jsou jen trpaslící. 5

