Slovenská prezidentka Čaputová podepsala novelu o covidových průkazech

Slovenská prezidentka Čaputová podepsala novelu o covidových průkazech

Nově tak Úřad veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR bude moci při tvorbě protipandemických opatření přihlížet ke digitálnímu covidovému průkazu. Ten informuje o tom, zda byla osoba naočkovaná proti onemocnění covid-19, negativně testována nebo dané onemocnění prodělala. Vyplývá to z novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví, kterou v pondělí večer podepsala prezidentka Zuzana Čaputová. Tyto informace následně poskytl její oficiální mluvčí Martin Strižinec.Zmiňme, že daná novela umožňuje ÚVZ SR nebo regionálnímu úřadu veřejného zdravotnictví při ohrožení veřejného zdraví nařídit dočasné podmiňování vstupu do provozů a na hromadné akce potvrzením o očkování proti onemocnění covid-19, o prodělání onemocnění nebo o negativním výsledku testu.Zároveň nová legislativa hovoří o zavedení možnosti zohledňovat očkování proti onemocnění covid-19 při přijímání protipandemických opatření ÚVZ SR. Naočkovaní lidé, ti, kteří prodělali koronavirus a negativně otestovaní lidé budou moci po prokázání se covidovým průkazem „naplno“ využívat služby provozovatelů, které budou jinak v rámci protipandemických opatření omezené.Novela o sportuTo však nebylo vše, co Čaputová svým podpisem strvdila. Prezidentka totiž podepsala i novelu zákona o sportu. Ta prodlužuje přechodná ustanovení zákona po dobu trvání mimořádné situace, nouzového stavu nebo výjimečného stavu, vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19.Ministerstvo školství nemá ani v roce 2022 vydávat rozhodnutí o zrušení osvědčení, pokud národní sportovní svaz v příslušném kalendářním roce neměl potřebný počet aktivních sportovců nebo neorganizoval celostátní soutěž.Při výpočtu příspěvku uznanému sportu na rok 2022 se použijí vypočítané podíly uznaných sportů na rok 2020.Autoři legislativní změny argumentují, že národní sportovní svazy a národní sportovní organizace neměly kvůli trvání pandemie možnost získání dostatečného počtu aktivních sportovců pro splnění zákonných podmínek. Proto se rozšířila časová působnost přechodných ustanovení v zákoně týkajících se pandemie onemocnění covid-19 i na rok 2022.

Teodor Jak ukazal Israel a Anglie, vopich je k nicemu, ale to k demetce Caputove jeste nedorazilo. Lidé budou moci po prokázání se covidovým průkazem „naplno“ rozsirovat COVIDa a vsichni epidemiologicti sarlatani, mastickari a politicti dementi budou jen cumet jak to je mozne. 1

soused Ale dorazilo. Rozkaz zněl jasně, dve dávky. 0

