Štěpánek: Piráti jsou novokomunisté. Asi si přejí gulagy s fungující wifinou….To nechcete

Petr Štěpánek na Twitteru přirovnal Piráty k neokomunistům. Ptali jsme se, proč Štěpánek není Pirátem ani komunistou, proč je v Trikolóře, čím se jeho partaj... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T19:57+0200

názory

politika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/07/10480741_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_b097e15a8f179015603e3a0c89c9dcc9.jpg

Pane Štěpánku, abych parafrázoval Horníčka, co tomu všemu říkáte a proč vidíte piráty jako neokomunisty?Petr Štěpánek, stínový ministr kultury /Trikolóra Svobodní Soukromníci/: Piráti jako neo-komunisté – byla to jistá politická nadsázka. Studenou válku pravicový Západ vyhrál, jde-li o komunismus. Působí zvláštně, když někteří politici nasazují současné KSČM psí hlavu a staví tuto stranu do role jakýchsi ideových nepřátel. Komunisty nevolím, ale KSČM pokládám za standardní levicovou stranu, která dokonce někdy říká docela rozumné věci. Co se týká EU či třeštění kolem genderu – tam naopak zní úvahy „nerozumné“…Stejně tak není potřeba bojovat s Ruskem a myslet si, že bojujeme s SSSR. Socialismus nám dnes hrozí ze zbyrokratizované EU, sešněrované nejrůznějšími nařízeními a „ismy“ viz covidismus, genderismus, „klimatismus“, environmentalismus a další… Hlavními nositeli západního třeštění jsou u nás Piráti… Dejme si pozor na novo-(neo-…)komunisty v podobě Pirátů a Zelených a i ty, kdo s nimi ochotně půjdou do koalic.Na Rádiu Plus jsem zaslechl úvahu (26. 7. 2021) komentátora Petra Honzejka, že „dnešní komunisté se mohou maximálně modlit v ul. Politických vězňů, aby nasbírali pár procent hlasů v příštích volbách“. Průzkumy vynáší Piráty. Vy říkáte, že jsou novodobými komunisty. Myslím, že na rozdíl od KSČM se vezou na vlně těch technologií, které mohou změnit podstatu člověka a sociálního uspořádání státu. Co když jsou příští volby těmi posledními, co když pak dojde k přeprogramování společnosti? Nebojíte se, že pak nastanou huxleyovské časy, o nichž třeba čteme v knize Konec civilizace, pokud uspějí strany jako Piráti?Mě zajímá reálné nebezpečí, tím nejsou „starokomunisti“, je jedno, zda se přitom dostanou či nedostanou do parlamentu.Pokud něco může změnit staletími prověřený model fungování společnosti, pak subjekty jako jsou Piráti, byť starokomunisti se dříve také snažili. Vzpomínáte na jejich heslo „poručíme větru, dešti“? Živlům se poroučet nedá a matka příroda nás o tom mnohokrát přesvědčila. Bylo to pyšné, myslet si, že lze manipulovat klimatem. Obráceně: říká-li dnes někdo, že člověk může za klimatické změny, je to stejná lež. O ekologii pečovat máme, ale nic si nenamlouvejme. Pokud omezíme emise či limitujeme hory odpadků, které po sobě necháváme, potud vždycky dobře. Nežeňme věci do extrému, neboť tím podkopáváme chod společnosti.Zaslechl jsem v médiích myšlenku, že kdyby veškerý automobilový park ČR měl přejít na elektromotory, pak nám jedny Dukovany stačit nebudou. Stejné je to s covidismem: rozumná protiepidemiologická opatření – ano. Ať to však není za cenu zničeného hospodářství. Politické síly, o nichž je řeč, jsou nositelé hrozby pro integritu naší země. Veřejnost si má možnost vybrat ve volbách, snad nedá svůj hlas žádnému extrému.A vyhrají-li Piráti? Dojde-li na „extrém“? Co pak? Už jen název Piráti vyvolává asociace s námořními loupežníky…Piráty mám za digitální bolševiky. V článcích s nadsázkou říkám, že jejich zájmem je, aby v „gulagu“ (metaforicky řečeno), fungovalo Wi-Fi“. Piráti jsou ta destruktivní síla, která může mnohé zničit. Ano, svět se vyvíjí. Ale proč hned revoluce? Já jsem pro evoluci. Jako jeden z představitelů pravice je mým úkolem pojmenovat nebezpečí a držet se adekvátní politiky.Malá provokace na vás: proč nejste komunistou? Lenin píše ve Státu a revoluci, že „člověk má právo na práci, má pracovat tam, kde na to jeho síly stačí, má dostat po zásluze zaplaceno, aby si pak mohl brát dle svých potřeb“. Copak to není hezké? Čím je toto dnes neaktuální, že jste pro sebe zvolil Trikolóru, nikoli KSČM?Jsem praktik. Nelíbí se mi, jak Leninovy teorie minulý režim uváděl do praxe. Nakonec v rámci snahy o beztřídní společnost třídy stejně nezmizely. Levice víc tenduje ke kolektivním řešením, pravice více hájí svobody jednotlivce. Jsem rozhodně pravičák, držím se hesla – „každému jeho nebe“.Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Levicové teorie vždy končí u toho, že když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Pirátští novokomunisté navíc umí využívat moderní technologie, všechny ty IT a počítačové sítě. Což pak máte jako s ohněm. Ten je dobrý sluha, rozhodně zlý pán.Nelíbí se mi, kdyby se měl někdo zmocnit takových prostředků a ordinovat lidem svůj pohled na svět. Teď si vezměte, že se všemi těmito vymoženostmi média navíc spoustu věcí ani nesdělují (informace leží ladem, neví se o nich, pozn. aut.). Za to kritizuji hlavně Českou televizi, ta nadržuje liberálně demokratickým mluvčím. Přitom liberální demokracie dávno není ani liberální, není už ani demokracií.Už ve Štorchových Lovcích mamutů je psáno, že člověk individualistický riskuje vyčlenění ze společnosti, společnost vždy vystrčí ze svého kruhu toho, kdo se vyděluje. Moderní technologie sází na maximální integraci. Není to mýtus, to o té pravicové individualitě? Co když tyto časy jsou už zcela pryč a byla to iluze Západu. Co když dnešní svět musí být masový, stádový, poslušný…Jsem zastáncem osobní svobody a zdaleka to neznamená, že si můžu dělat, co chci. V mém chápání demokracie je možnost volby z vícero možností; takové by měly být i demokratické volby politických zástupců. Podstata je ve střetávání názorů, ať už jsou zprava či zleva.Fatální problémy nastávají, když dojde na potlačování názorů, a to je právě to, co dnes opět vidíme, podívejte už jen to cenzorské řádění na internetu, nejen tam (viz ČT). Je to ukázka zamlčování, nadržování, proskribování… Trikolóra má podobné preference jako TOP09. Zatímco Markéta Pekarová Adamová je na TV obrazovce dennodenně, naši předsedkyni Majerovou na obrazovce neuvidíte, jak je rok dlouhý. Není to tím, že by Zuzana Majerová Zahradníková neměla co říci, prostě ji tam nepustí.Co je základní otázkou dneška? Není tu ani gulag, ani SSSR, ani socialismus, ani dravý kapitalismus. Co tedy vadí? Proč? Oč se tedy kluci a holky v politice před volbami vlastně přou?Nedávno jsem procestoval Čínu. Snaží se tamní systém opravit implementací kapitalistických prvků. U nás jdeme jakoby opačnou cestou: chátrající kapitalismus léčíme socialismem. V Číně se to i přes jejich specifické problémy podařilo. V zemi draka se zvedla úroveň života. Něco děláme špatně my, pokud v řadě ukazatelů EU jde prostě dolů. Otázkou je, zda ten náš chátrající kapitalismus je vůbec kapitalismus. Kam se vytratila volná soutěž? Máme dirigistický systém, centrální. Další ránou je tzv. Green Deal. To povede k další devastaci našeho sektoru, zatímco asijské země budou stoupat. Odnese to naše obyvatelstvo.Pokud se Čína a my léčíme jeden kapitalismem, druhý socialismem, pak z toho vyplývá, že vše uvedené je špatně. Není?No já nevím. HDP Číny leze nahoru i v čase krize.Není to tím, že Číňanů je přes miliardu? Oni prostě musí mít produktivitu. Otázkou je, zda jsou všichni Číňané šťastni – tedy i ti z čínského vnitrozemí.Nehájím čínský systém jako celek, jen tu jeho efektivní část.Co když je dnes svět tak integrován a provázán, že jednotlivec nemá šanci, že se prostě musí nechat vést za ruku… Zase jsme u stratifikovaných technologií. Není to tak, že nám nezbyde než se podrobit, že každá rezistence je marná? H. G. Wells má román Stroj času. Líčí se tu, že pozdní civilizace bude hloupá, protože ji převálcují vlastní technologie. Má Trikolóra nějakou progresivní myšlenku, jiné strany to těžko formulují…Máme-li se podrobit – určitě ne. Dříve jsem byl milovníkem SCI-FI. Zajímaly mě romány, týkající se možných vývojů společnosti. Opakuji ale, že jsem praktik. Zajímá mě spíše moje osobní svoboda a svoboda mé rodiny. Zajímá mě, co se děje v mé rodině či mé zemi. Nové technologie by neměly přerůst člověku přes hlavu. Pokud toho všeho chce někdo zneužít – pak proti tomu vystupuji.Co když se objeví další mutace viru Delta +++ a nařídí se lockdown, jaký jsme ještě neviděli a budeme plakat po této „svobodě“, kterou máme v tuto chvíli. Je na tuto eventualitu Trikolóra připravena?Rozhodující silou jsou lidé. Na nich záleží, co vše si nechají líbit…Komunisté v minulosti byli schopni chopit se „vidlí“ a jít na to, spočítali si, že jinak se nic nezmění. Pokud nás znovu uzavřou na lockdown, který přeroste rámec našich dosavadních zkušeností, má vůbec ještě smysl jakákoli předvolební rétorika? Není to pak jen manýristická salónní show, a nic více? Některá média tvrdí, že se z národa stali IT autisté. Bojíme se interagovat s ostatními lidmi, jaký pak (revoluční) boj? Jakápak aktivita?Já vážně nejsem revolucionář. My jsme stranou, která hraje podle pravidel a na naší straně stojí zákon. To je dobá pozice pro prosazování názorů. Občan má jinak právo se bránit v případě, že by mu měl někdo jeho práva brát.Lidské zákony ale nejsou přírodními zákony. Mají toliko arbitrární povahu. Co když ty zákony píšou kamarádi z mokré čtvrti, kteří mají politický vliv? Není občan obelháván? Až dojde na lámání chleba, nehrozí, že většina bude sedět jako tvrdé y, jak pecka v datli? Covid už trvá nebezpečně dlouho. Jsou vyvozeny důsledky? Narážím na výrok na Radiu Plus šéfa lékařské komory Kubeka…Kubek není epidemiolog… To zaprvé. Naskakují mi úvahy takové, že ne všechny země řeší současné krize stejně. Typicky – různé země a různé reakce na covid. Byly země, které nezavedly tak tvrdé lockdowny. Jisté protiepidemické kroky podnikly, ale ekonomiku si nezhuntovaly. Dokonce mají v přepočtu na 100 000 obyvatel menší míru úmrtnosti než my. Jejich hospodářská infrastruktura nezaznamenala takové škody. Shodněme se závěrem na tom, že by v našem prostoru měly znít různé hlasy, abychom byli schopni si dělat adekvátní závěry a chovali se odpovídajícím způsobem. Škoda, že v médiích chybí názorové duely. Dříve to tak v 90. letech bylo.Těžko se mi predikují katastrofické scénáře, resp., co se stane, pokud se naplní nejčernější scénář. Je také dost možné, že někdo zavelí – „Do boje!“Závěrem: proč nejste Pirát, proč nejste komunista? Třeba Gustav Husák na odchodnou řekl, že „chyby nejsou v idejích socialismu, ale v lidech…“ Vám se nelíbí myšlenky sociální rovnosti a spravedlnosti? Má to dost blízko i k náboženství křesťanského typu, nebo ne?U Husáka a Štrougala mě vždy fascinovalo, že to nebyli ti echtovní komunisté jako Bialak. Ale podíleli se na politice, která přivedla ČSSR „cugrunt“. Nevyužili příležitost, které se chopili.Dar víry nemám, byť jsem z katolické rodiny, vím, že jsou styčné body mezi levicovými ideály a křesťanstvím. My napravo nejsme antisociálové. Chceme nastolit systém, aby se dobře žilo, abychom měli peníze, aniž bychom byli okrádáni. Zastávám tu pozici, již zastávám z důvodů toho, protože bych si moc přál, aby každý člověk měl možnost o svém životě rozhodovat v míře maximální.Díky moc za rozhovor.

