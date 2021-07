https://cz.sputniknews.com/20210727/tichanovska-odmitla-ucast-v-novych-volbach-uvedla-kdy-chce-definitivne-odejit-z-politiky-15288226.html

Tichanovská odmítla účast v nových volbách. Uvedla, kdy chce definitivně odejít z politiky

Tichanovská odmítla účast v nových volbách. Uvedla, kdy chce definitivně odejít z politiky

Bývalá kandidátka v loňských prezidentských volbách v Bělorusku Světlana Tichanovská promluvila o svých politických plánech v nejbližší době. Dotyčný dle svých... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Běloruská opoziční aktivistka Světlana Tichanovská se ve svém rozhovoru pro ukrajinská média přiznala, že se již nechce účastnit dalších voleb v zemi, avšak v politice zatím nekončí.Během rozhovoru Světlana Tichanovská vyjádřila také naději, že Evropa a Spojené státy co nejdříve uvalí sankce na běloruské firmy s tím, aby zesílily nátlak na režim prezidenta Alexandra Lukašenka. Kromě toho běloruská opoziční aktivistka uvedla, že podle jejího názoru by měl Lukašenko skončit již do konce letošního roku, avšak zdůraznila, že to je jen její vlastní předpoklad, který se neopírá o nějaká data či fakta.Washington bude tlačit na BěloruskoWashington bude i nadále hnát běloruské úřady k odpovědnosti, mimo jiné pomocí sankcí, prohlásili v Bílém domě po schůzce Bidenova poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana se Světlanou Tichanovskou, která se konala minulý týden.V Bílém domě oznámili, že Sullivan potvrdil požadavek Washingtonu, aby běloruské úřady umožnily provést „důvěryhodné mezinárodní vyšetřování“ událostí ze 23. května, kdy v Minsku nouzově přistálo letadlo společnosti Ryanair; aby propustily politické vězně a zahájily dialog s opozicí zaměřený na uspořádání svobodných a spravedlivých prezidentských voleb pod kontrolou OBSE.Rovněž se podotýká, že Sullivan na schůzce s bývalou kandidátkou na prezidenta Běloruska Tichanovskou potvrdil, že Spojené státy podporují lid této země.

Simo Häyhä Lukašenko i stejně jako Putinovi šplouchá na maják a největší problém despocie je hledání nástupce. Bělorusko je už teď ekonomický zničena a bezvýznamná země. 1

