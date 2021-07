https://cz.sputniknews.com/20210727/trik-o-kterem-vedi-jen-zkusene-hospodynky-zname-recept-na-dokonalou-bramborovou-kasi-15278809.html

Trik, o kterém vědí jen zkušené hospodyňky. Známe recept na dokonalou bramborovou kaši

Příprava bramborové kaše není nijak náročná. Přeci jen ale existují určité tipy a triky, jak tuto přílohu vylepšit. Některé hospodyňky do kaše přidávají jednu... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Touto tajnou přísadou není nic jiného než obyčejné vajíčko. Sice bramborové kaši nedodá žádné výrazné změny chuti, ale má jiné výhody. I tak ale někteří kuchaři a kuchařky nesouhlasí s tím, že si tento recept zaslouží pozornost…Nicméně, zkušené hospodyňky doporučují přidávat do kaše pouze vysoce kvalitní domácí nebo farmářská vejce. Použitím vajíčka z obchodu totiž nedosáhneme požadovaného efektu.A v čem vlastně spočívá použití vejde? Díky němu se bramborová kaše stane nejen „krásnější“, ale také získá nadýchanější a vzdušnější konzistenci. A právě to je potřeba, pokud chceme kaši jako přílohu podávat na slavnostní oběd nebo večeři.Použití vajec má ale ještě jedno malé plus, a sice, že jeho přidáním můžeme zabránit tvorbě hrudek v kaši.Pokud ale patříte k lidem, které mají strach používat syrová vejce v pokrmech, nezoufejte. Vzhledem k tomu, že se v syrových vejcích mohou objevit bakterie salmonely, můžete je nahradit něčím „bezpečnějším“. Místo nich lze do pokrmu přidat smetanu a poté kaši pořádně vyšlehat mixérem. Stejně tak můžete použít i křepelčí vejce, která vám pomohou dosáhnout stejného účinku, ale jsou naprosto bezpečná pro lidské zdraví.Častá konzumace brambor jako nebezpečíJste milovníky brambor a konzumujete je opravdu často? Pak byste si možná měli dát pozor. Nedávno jsme totiž informovali o tom, že častá konzumace tohoto produktu může přispět k rozvoji několika závažných onemocnění. Největší nebezpečí může představovat vysoký glykemický index, uvádí Express.Takové jídlo ve velkém množství může vést k nepříjemným zdravotním následkům, jako jsou onemocnění srdce a cév. Bylo by však špatné se tohoto produktu zcela vzdát.

