https://cz.sputniknews.com/20210727/turecko-odmitlo-prijimat-uprchliky-z-afghanistanu-15280027.html

Turecko odmítlo přijímat uprchlíky z Afghánistánu

Turecko odmítlo přijímat uprchlíky z Afghánistánu

Ankara byla překvapena prohlášením rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který označil Turecko za nejlepší útočiště pro uprchlíky z Afghánistánu, je to projev... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T11:32+0200

2021-07-27T11:32+0200

2021-07-27T11:33+0200

svět

migranti

afghánistán

turecko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0c/12506769_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_f8f1cafda2f03fed772ffab5b9bae8f2.jpg

Jak dříve prohlásil Kurz v rozhovoru pro deník Das Bild, migranti z Afghánistánu by měli utíkat do Turecka nebo do bezpečných oblastí vlastní země. Podle jeho slov by to bylo pro migranty mnohem lepší než si hledat útočiště v Rakousku, Německu nebo Švédsku.Turecko je tranzitní zemí pro migranty z Afghánistánu a Pákistánu, kteří přicházejí nelegálně do Turecka z Íránu a pokoušejí se pak dostat do členských zemí EU. Jak prohlásil v pondělí ministr obrany Turecka Hulusi Akar, Turecko zesílilo ochranu íránské hranice kvůli eventuálnímu prudkému vyostření situace v Afghánistánu.„S udivením jsme poslouchali prohlášení rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který ukázal na Turecko jako na „nejvhodnější místo“ pro afghánské uprchlíky. Především Turecko nesousedí s Afghánistánem… Pozice „migranti nepřicházejí sem, ale odcházejí jinam“, je sobecký přístup, který nikomu neprospívá,“ řekl Bilgiç. Podle jeho slov Turecko „v žádném případě nepřevezme mezinárodní závazky třetích zemí a nepřijme novou vlnu migrace“.„Oznamujeme to našim spolubesedníkům na všech úrovních a zdůrazňujeme, že Turecko nebude pohraničníkem EU ani táborem pro žadatele o azyl. Stejně jako jiné členské země EU je Rakousko účastnickou zemí Úmluvy OSN z roku 1951 o statusu běženců. Musí také zajistit mezinárodní ochranu afghánských uprchlíků v souladu s jeho mezinárodními závazky,“ podotkl Bilgiç.V Afghánistánu probíhá konfrontace vládních sil s bojovníky hnutí Tálibán*, kteří se zmocnili značných území ve venkovských oblastech a zahájili ofenzívu na velká města. Nestabilita v Afghánistánu roste na pozadí slibů americké administrativy ukončit do 11. září stažení vojsk z této země. V roce 2020 podepsali Washington a představitelé Tálibánu v Dauhá první za více než 18 let války mírovou dohodu. Předpokládá stažení cizích vojsk z Afghánistánu v průběhu 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu po výměně zajatců.*Teroristická organizace zakázaná na území Ruska

https://cz.sputniknews.com/20210727/jak-dlouho-bude-jeste-vlada-vahat-otaleni-s-rozhodnutim-o-pomoci-afghancum-zneklidnuje-opozici-15278990.html

Karel Adam Tak už odmítla celá Střední Asie, USA, teď Turecko. Zůstala na pořadu dne už pouze EU se svými evropskými hodnotami. 0

Červenáček Problém. Humanitární světová krize jako prase. OSN se dosud nerozhoupala a stejně - by to bylo jedno. Jen, hlavně - ani nečít silová řešení od heckera a nedebila K. Olinky kvůli duševní újmě. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

2

afghánistán

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti, afghánistán, turecko