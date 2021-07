„Ty jsi si dal zase pořádný piko, co?“ Bartoš gratuloval Rohanovi a pořádně se ztrapnil

https://cz.sputniknews.com/20210727/ty-jsi-si-dal-zase-poradny-piko-co-bartos-gratuloval-rohanovi-a-poradne-se-ztrapnil-15279657.html

Zmiňme, že včera byl pro české sportovce na olympiádě šťastný den. Dvacetišestiletý kanoista Lukáš Rohan, který závodí v kategorii C1, totiž v Tokiu zajel skvělou finálovou jízdu a i přes jeden šťouch a dvousekundovou penalizaci vybojoval stříbrnou medaili. Poté se poštěstilo také šermíři Alexanderovi Choupenitchovi. Ten totiž vybojoval druhou českou medaili. Konkrétně získal ve fleretu bronz, když porazil domácího Takahira Šikina. V šermu jde o první medaili po 113 letech.Když Bartoš zaregistroval první vítězství Čechů na olympiádě, chtěl se na sociální síti předvést a dotyčnému pogratulovat. To mu však nevyšlo tak, jak si nejspíše představoval…Jeho příspěvek tak okamžitě vyvolal vlnu posměšných reakcí. Lidé se totiž podivovali nad tím, že kanoistovi přeje štěstí na další olympiádě, která bude zimní.A smáli se i další: „On si Ivan asi myslí, že ti, co v létě závodí na kajaku, tak na zimu přechází na boby.“Objevilo se také několik narážek na to, zda náhodou Bartoš nebyl pod vlivem nějakých omamných látek, když tento status psal: „Zase vysmažený jak topinka? Vodní slalom na ZOH???“Podle mnohých tak v Bartošově případě určitě platí pořekadlo „mlčeti zlato“.Další lidé pak psali, že začínají mít strach o volební výsledek. „Hotovej premiér,“ poznamenávali pak ironicky další.

