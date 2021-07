https://cz.sputniknews.com/20210727/v-benghazi-byl-zastrelen-vudce-libyjske-domobrany-predtim-na-nej-byly-uvaleny-sankce-ze-strany-usa-15289380.html

V Benghází byl zastřelen vůdce libyjské domobrany. Předtím na něj byly uvaleny sankce ze strany USA

V Benghází byl zastřelen vůdce libyjské domobrany. Předtím na něj byly uvaleny sankce ze strany USA

Mohammed al-Kání, vůdce libyjské domobrany al-Kaniyat, proti němuž byly vyhlášeny sankce USA, byl zastřelen ve městě Benghází během operace Libyjské národní... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T21:53+0200

2021-07-27T21:53+0200

2021-07-27T21:53+0200

svět

sankce

libye

afghánistán

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/239/22/2392212_0:73:3500:2042_1920x0_80_0_0_6bab51af87025ca0b74653ad594f0e34.jpg

Podle zdrojů jednotka LNA v úterý ráno zahájila akci s cílem zadržení Al-Káního v jeho domě na jihu Benghází na základě zatykačů vydaných z důvodu jeho údajného porušení zákona. Zdroj uvedl, že vůdce domobrany kladl odpor, zahájil střelbu během zatýkání, a nakonec byl zastřelen.V listopadu loňského roku Spojené státy uvalily sankce na libyjskou domobranu al-Kaniyat a jejího vůdce Mohammeda al-Káního. Podle zpráv v médiích Spojené státy přijaly tato opatření jednostranně poté, co Rusko zablokovalo podobné akce v rámci OSN. Oficiálně to OSN hlášeno nebylo. Ministerstvo financí USA uvedlo, že důvodem pro uvalení sankcí na domobranu jsou vraždy civilistů. V květnu 2021 uvalila sankce na domobranu a její vůdce Velká Británie.Sankce byly zavedeny v souladu s takzvaným Magnitského zákonem, podle něhož USA ukládají sankce proti osobám, které jsou podle jejich názoru odpovědné za porušování lidských práv.Likvidace guvernéra z TálibánuAfghánská armáda zlikvidovala „stínového“ guvernéra z Tálibánu (hnutí zakázané v RF) Mullaha Halima v osvobozené oblasti Karu na západě země. Koncem minulého týdne to uvedlo afghánské ministerstvo obrany. Mluvčí afghánského ministerstva obrany Fawad Amán dříve uvedl, že vládní síly od militantů osvobodily oblast Karu v západní provincii Herát.V Afghánistánu dochází ke střetu mezi vládními silami a ozbrojenci hnutí Tálibán, kteří se zmocnili významných území ve venkovských oblastech a zahájili ofenzívu proti velkým městům.Mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem začala v hlavním městě Kataru 12. září 2020. Americká administrativa od 1. května zahájila a do 11. září slibuje ukončit stažení vojsk z Afghánistánu v koordinaci se spojenci.V roce 2020 v Dauhá podepsali představitelé Washingtonu a Tálibánu první mírovou dohodu za více než 18 let války. Dokument stanoví stažení cizích vojsk z Afghánistánu a zahájení meziafghánského dialogu po výměně vězňů.

libye

afghánistán

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sankce, libye, afghánistán, usa