V jedné z největších oblastí chemického průmyslu v Evropě došlo k mohutnému výbuchu

V úterý ráno v německém městě Leverkusen došlo k výbuchu. Podle očitých svědků stoupá z prostor chemické továrny na spalování odpadu Bayer velký sloup kouře. 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Výbuch otřásl celým městem. Svědci hlásí hustý sloup kouře nad místem, který je viditelný i z dálky. Na Twitteru již několik uživatelů sdílelo jeho fotografie. Příčina výbuchu je zatím nejasná. Podle předběžných informací je na místě několik zraněných, o čemž informuje policie. Hasičský sbor zasahuje na místě s velkým množstvím vybavení.V důsledku výbuchu byla spuštěna varovná aplikace Nina. Hasiči sdělují obyvatelům města, aby nechali okna a dveře zavřené. Ten, kdo je venku, se musí co nejdříve dostat dovnitř.Společnost Currenta, která vlastní průmyslovou oblast Chempark, kde k incidentu došlo, výbuch potvrdila. „Na místě pracují hasiči a přístroje k měření znečištění ovzduší. Žádáme obyvatele, aby se ukryli v uzavřených prostorách a nechali zavřené dveře a okna,“ uvedla společnost ve svém příspěvku na Twitteru.Silnice kolem chemické továrny jsou nyní podle policie z velké části zablokované. Po výbuchu, který byl slyšet až v Leichlingenu, se do výšky až sto metrů zvedl nejprve bílý a pak černý kouř. Tento kouřový sloup je stále viditelný i ze vzdálenosti několika kilometrů. Posouvá se směrem do oblasti Bergisches Land ve státě Severní Porýní-Vestfálsko.

