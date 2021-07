https://cz.sputniknews.com/20210727/v-nemecku-zacala-debata-o-povinnem-ockovani-ockovani-budou-mit-v-pripade-lockdownu-vice-svobody-15281302.html

V Německu začala debata o povinném očkování. Očkovaní budou mít v případě lockdownu více svobody

Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) se počet nových infekcí hlášených na 100 000 obyvatel Německa za sedm dní zvýšil z pondělního rána na 14,3, předchozí den byla hodnota 13,8 a poslední minimum 6. července bylo 4,9.Šéf úřadu kancléřky Angely Merkelové Helge Braun deníku Bild am Sonntag řekl, že pokud budou čísla dál stoupat, musí se občané připravit na návrat restrikcí do společenského života. Omezení se ale podle něj dotknou hlavně lidí, kteří nejsou proti covidu-19 očkovaní.Brown poznamenal, že neočkovaným může být zakázáno navštěvovat restaurace, kina a stadiony. Politik poukázal na důležitost očkování a dodal, že očkovaní lidé budou mít větší svobodu. Brown věří, že taková politika je legitimní, protože „stát je odpovědný za ochranu zdraví svých občanů“.Dotyčný zdůraznil, že vakcíny, které jsou k dispozici v Německu, fungují dobře proti delta kmenu koronaviru. Zároveň poznamenal, že je stále nutné nosit roušky a udržovat sociální odstup, protože v případě čtvrté vlny pandemie koronaviru budou nemocnice přeplněné. Podle něj by při negativním scénáři vývoje mohl počet nakažených do konce září dosáhnout až 850 případů na 100 tisíc obyvatel.Německá kancléřka Angela Merkelová minulý týden poukázala na „jasnou a znepokojující dynamiku“ vývoje nákazy a vyzvala obyvatele Německa, aby se nechali očkovat. Zároveň uvedla, že Německo neuvažuje o možnosti zavedení povinného očkování občanů proti koronaviru.Německé snahy o očkování se v posledních týdnech zpomalily, což vedlo k diskusím o tom, jak povzbudit ty, kteří dosud vakcínu nedostali, aby tak učinili. Více než 60 % německé populace dostalo alespoň jednu dávku, přes 49 % obyvatel je plně očkováno.Debaty o povinném očkováníNávrh šéfa kancléřského úřadu vyvolal bouřlivou debatu a kritika přichází i z jeho vlastní strany. Liberální FDP hovoří o „zjevně protiústavním“ kroku a negativně reagoval i kandidát Křesťanskodemokratické unie na kancléře Armin Laschet, který v televizi ZDF řekl, že odmítá povinné očkování i nepřímý nátlak na neočkované.Vedoucí parlamentní skupiny sociální demokracie Rolf Mützenich poukázal na „vysoké ústavní překážky“ v nerovném zacházení s očkovanými a testovanými osobami. Spíše se musíme v současné době soustředit na stále velký počet těch, kteří chtějí být očkováni, ale zatím očkováni být nemohli.Kritika zazněla i z postkomunistické Levicové strany a z Alternativy pro Německo. Je třeba skoncovat s týdenními oznámeními z úřadu kancléřky, řekl šéf parlamentní skupiny Levice Dietmar Bartsch a předseda parlamentní frakce AfD Weidel hovořil o „rozdělení společnosti na občany první a druhé kategorie“ a o „systematické diskriminaci“.Předseda největší opoziční strany Společenství 90/Zelení Robert Habeck naopak řekl: „V okamžiku, kdy bylo všem nabídnuto očkování, vypadá solidarita takto: Nemusíte se nechat očkovat, ale nemůžete očekávat, že se všichni ostatní vzdají své svobody, protože jste se nenechali očkovat. Důsledkem je, že ti, kteří byli očkováni nebo se uzdravili, mohou mít v budoucnu více možností a přístupů než lidé, kteří se rozhodli nenechat se očkovat.“ Pro ty, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů, musí existovat výjimky, řekl.Zelený premiér Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann ale nevyloučil možnost povinného očkování v budoucnu. Mohlo by se stát, že v určitém okamžiku budou určité oblasti a činnosti povoleny pouze očkovaným osobám. Kretschmann se v této souvislosti zmínil o spalničkách. I tam je očkování v jeslích povinné, protože nemoc je velmi nakažlivá.Spolkový ministr vnitra za bavorské sociály Horst Seehofer se vyslovil proti povinnosti očkování proti koronaviru, ale pro větší svobodu očkovaných osob. Nejedná se o diskriminaci neočkovaných, řekl Seehoferr, respektuji, pokud se někdo rozhodne proti očkování z osobních důvodů. Neočkovaná osoba si však musí uvědomit, že je třeba chránit společnost jako celek, a proto mohou být na větší společenské akce připuštěni pouze očkovaní. Podle politika CSU by však očkování nemělo být podmínkou pro přijetí do zaměstnání nebo uzavření pojistné smlouvy.

