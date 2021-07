https://cz.sputniknews.com/20210727/varianta-delta-v-dansku-je-zjistena-u-petiny-drzitelu-covid-pasu-15284898.html

Varianta delta v Dánsku je zjištěna u pětiny držitelů covid pasů

Varianta delta v Dánsku je zjištěna u pětiny držitelů covid pasů

Dánský státní ústav pro kontrolu léčiv (SSI) varoval, že více než pětina nové nakažlivější delta varianty koronaviru byla nalezena u očkovaných Dánů, kteří... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T20:13+0200

2021-07-27T20:13+0200

2021-07-27T20:13+0200

svět

koronavirus

nákaza

očkování

nemoc

dánsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/15284633_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_35855bfacdb320b4042b4ef540fb06c5.jpg

22 procent infikovaných variantou delta mělo platný covid pas po první dávce, když u nich byla odhalena nákaza, uvádí SSI na svých webových stránkách.Podle posledního odhadu SSI představuje delta varianta až 91,2 procent nově infikovaných koronavirem, což činí tento kmen nejdominantnějším v Dánsku.Navzdory zjevně horší ochraně však Palle Valentiner-Branth zdůraznil, že i jedna dávka může stále přispět k mírnějšímu průběhu onemocnění, pokud by došlo k infikování.Jørgen Eskild Petersen, profesor na katedře klinické medicíny na Aarhuské univerzitě, označuje za „znepokojující“, že lidé mohou stále chodit ven a používat svůj covid pas, i když mohou být nakaženi variantou delta. Aby to bylo napraveno, navrhl rozdávat koronavirové certifikáty až po druhé dávce.Uvedl významnou studii z Anglie, která ukázala, že jak AstraZeneca, tak Pfizer poskytly pouze 30% ochranu po jediné dávce a považuje za nerozumné vydávat covidové pasy již po jediné dávce.Dánské levicové i pravicové strany jsou však proti změně pravidel.Liselott Blixt, tisková mluvčí národně konzervativní Dánské lidové strany, tvrdila, že je příliš pozdě na to, aby se nyní pravidla změnila, a místo toho vyzvala samotné lidi, aby převzali odpovědnost.Socialistická lidová strana vyzvala Dány, aby poslouchali SSI a Národní radu pro zdraví, ve kterou má plnou důvěru.Palle Valentiner-Brant varoval ostatní Dány, že se stále mohou nakazit po jediné dávce, a vyzval je, aby se co nejdříve podrobili úplnému očkování.„Když jste plně očkováni, málokdy vidíme, že dostanete průlomovou infekci,“ uvedl Palle Valentinerová-Branth s odvoláním na údaje ze SSI, podle nichž bylo pouze 0,1 procenta plně očkovaných osob infikováno covidem-19.Od nynějška je covidový pas v Dánsku platný 14 dní po prvním očkování vakcínou. Platný pas lze získat také po předchozí infekci nebo po negativním testu PCR nebo antigenním testu.Dánsko plně naočkovalo 50,9 procent své populace. Od vypuknutí pandemie zaznamenalo 312 000 případů s přibližně 2 500 úmrtí.

https://cz.sputniknews.com/20210727/evropska-unie-dosahla-sveho-cile-ve-vakcinaci-prohlasila-predsedkyne-ek-15282695.html

dánsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, nákaza, očkování, nemoc, dánsko