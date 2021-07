https://cz.sputniknews.com/20210727/vedci-se-pokusili-objasnit-pricinu-prirodnich-katastrof-po-celem-svete-15282314.html

Vědci se pokusili objasnit příčinu přírodních katastrof po celém světě

Vědci se pokusili objasnit příčinu přírodních katastrof po celém světě

Přírodní katastrofy, které v poslední době zasáhly mnohá místa na světě, jsou výsledkem globální změny klimatu, kterou je těžké zastavit. Informoval o tom... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak daný zpravodajský portál poznamenává, v médiích se stále častěji objevují informace o povodních v západní Evropě a Číně, o vlnách veder ve Spojených státech a v Kanadě, lesních požárech na Sibiři, a také o padesátistupňových teplotních rekordech v Turecku a zemích severní Afriky. To vše se děje na pozadí nebývale nízkých hodnot v Jihoafrické republice a Brazílii.Podle německého meteorologa Johannesa Quaase však není reakce globálního klimatu na změny okamžitá. Uvádí, že dnešní pozorované události jsou důsledkem emisí, které se do atmosféry dostaly již před několika desítkami let. Planeta se tedy ve srovnání s předindustriálním obdobím zahřála již o 1,2 stupně.Zároveň Bloomberg podotýká, že i když lidstvo splní cíle snižování škodlivých látek, oteplování se stále nebude moci vyhnout. Uvádí, že do konce století se teplota na Zemi zvýší zhruba o 0,3-0,8 stupně.Vědci navíc poznamenávají, že je nemožné vypracovat přesnou prognózu snížení rychlosti globálních klimatických změn, a to i navzdory správným výsledkům předchozích studií. Takový experiment se totiž koná poprvé v historii.Sucho jako pandemieJiž dříve Organizace spojených národů informovala, že takový skrytý globální problém, jako je sucho, může přerůst v novou pandemii, pokud státy nepřijmou okamžitá opatření na regulaci mimořádné klimatické situace. Takové informace se uvádí ve zprávě OSN, která byla zveřejněná na webu organizace.Podle údajů získaných v 21. století bylo již minimálně 1,5 miliardy lidí poškozeno suchem. Ekonomické škody jsou přitom odhadovány na 124 miliard dolarů. Podle expertů je přesná částka ztrát mnohem vyšší, protože uvedené údaje neodráží velkou část ztrát rozvíjejících se států.Mnozí lidé se domnívají, že sucho zasahuje pouze pouštní oblasti Afriky, v současné době je to však velmi rozšířený jev. Ke konci století to v té nebo jiné formě pocítí téměř všechny státy.

Červenáček To je "objev." Nic vyspělejšího už napsat nemohli. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Ωmega.. . Znamenia na zemi i na nebi . oni sa len paraziti prisposobili pismu svetémú ,nie každý človek može čítať písmo sveté , je to biznis ťažká doba babky sa poskladajú .je ktorý je a ja viem že je . 0

