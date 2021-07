https://cz.sputniknews.com/20210727/vedci-spustili-projekt-na-hledani-mimozemstanu-na-zemi-15286111.html

Vědci spustili projekt na hledání mimozemšťanů na Zemi

Vědci spustili projekt na hledání mimozemšťanů na Zemi

Mezinárodní skupina vědců oznámila zahájení projektu zaměřeného na hledání důkazů o existenci technologií vytvořených mimozemskými civilizacemi.

Projekt Galileo předpokládá vytvoření globální sítě středně velkých dalekohledů, kamer a počítačů pro pozorování UFO. V současné době je financován soukromými osobami, které darovaly 1,75 milionu dolarů. Na projektu se podílí harvardský astronom Avi Loeb, který je známý kontroverzními výroky o umělém původu mezihvězdného asteroidu Oumuamua. Podle Loeba skutečnost, že v Mléčné dráze existuje mnoho planet podobných Zemi, znamená, že mimozemské civilizace s největší pravděpodobností existují a mohou Zemi navštívit.Galileo zahrnuje také výzkumníky z Harvardu, Princetonu, Cambridge, Kalifornského technologického institutu a Stockholmské univerzity. Projekt byl oznámen měsíc poté, co Pentagon zveřejnil zprávu o neidentifikovaných leteckých událostech, podle nichž jejich povaha zůstala neznámá. Loeb tvrdí, že úředníci a armáda by neměli interpretovat anomální atmosférické jevy.Vědec nazývá takový výzkum novým směrem v astronomii – vesmírnou archeologií. Doplňuje tradiční metody hledání mimozemských rádiových signálů identifikací mezihvězdných sond, které mohly být vypuštěny mimozemskými civilizacemi před tisíci lety.Profesor Avi Loeb publikoval stovky průkopnických prací a spolupracoval se Stephenem Hawkingem. Navzdory tomu se vědec dostal do konfliktu s vědeckou komunitou, která kritizovala jeho myšlenku, že asteroid Oumuamua je mimozemská sonda pohybující se slunečním větrem. Pojmenoval projekt po Galileovi Galileimu, který byl pronásledován za to, že věřil, že Země není ve středu vesmíru.Rozvědka USA označila UFO za eventuální hrozbu národní bezpečnostiNeidentifikované létající předměty mohou dělat problémy národní bezpečnosti Spojených států amerických, uvádí se ve zprávě národní rozvědky USA. Americké zpravodajské služby nemohou zatím vysvětlit podstatu neidentifikovaných létajících předmětů (UFO), které dříve pozorovali američtí vojáci.Dokument se zakládá na informacích o incidentech, k nimž došlo v období od listopadu roku 2004 až po březen 2021, kterou shromáždily americké úřady, sběr a rozbor těchto informací pokračuje.Její autoři přitom poznamenávají, že „v nepatrném počtu případů“ byly hlášeny „neobvyklé letové charakteristiky“ zaznamenaných objektů. Podle názoru zpravodajských služeb USA to může být následkem chyb snímačů nebo mylné interpretace údajů, což vyžaduje dodatečný rozbor.Jak se domnívají autoři zprávy, existuje několik typů neidentifikovaných vzdušných jevů. Možná vysvětlení se ve Washingtonu navrhuje rozdělit do pěti kategorií: vzdušné poruchy, přírodní atmosférické jevy, tajné americké projekty a „systémy zahraničních nepřátel“. Do páté kategorie navrhuje americká rozvědka zařazovat „všechny jiné“ možné varianty.

